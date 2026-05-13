Pinguïnpil spoort maagproblemen op

Er is vaak belastend onderzoek nodig om afwijkingen in het maag-darmkanaal op te sporen. Een pil, die zich gedraagt als een pinguïn, moet daar verandering in brengen.

Ooit een endoscopie moeten ondergaan? Artsen brengen bij dit belastende, medische onderzoek een buis met aan het uiteinde een camera via de mond of anus bij je naar binnen om afwijkingen in onder meer de maag en darmen aan het licht te brengen. Wetenschappers van de Universiteit Twente komen nu met een minder ingrijpend alternatief: SeroTab.

Buikschuiver

Het gaat om een robotpinguïn die je in kunt slikken. Een robotpinguïn? Nou ja, een slimme pil die door het maag-darmkanaal glijdt, op een vergelijkbare manier als een pinguïn die op zijn buik over de sneeuw schuift. Artsen kunnen SeroTab, gemaakt van zachte materialen, vervolgens met behulp van een externe magneet op de juiste plaats in het lichaam brengen.

Hier meet het apparaatje de zuurgraad van het maagsap. Veranderingen in deze pH-waarde hangen samen met onder meer maagzweren, infecties en mogelijk maagkanker. De zuurgraad meet de slimme pil niet met elektronica, maar met een hydrogel. Deze gel, die voor het grootste gedeelte uit water bestaat, zwelt afhankelijk van de pH-waarde. En deze mate van opzwelling kunnen de artsen op hun beurt meten met echografie.

Daarnaast is de robotpinguïn in staat om ongeveer 35 microliter maagvocht op te slaan in een intern reservoir. Dit monster kunnen de onderzoekers vervolgens in het laboratorium analyseren.

Zeventig minuten

De wetenschappers van de Universiteit Twente hebben SeroTab inmiddels met succes getest op varkensorganen in het lab, en op levende konijnen, zo schrijven ze in Science Advances. Binnen tien minuten waren er al duidelijke veranderingen in de hydrogel zichtbaar, al duurde de volledige procedure bij de konijnen ongeveer zeventig minuten.

De onderzoekers moeten nu onder meer de pil kleiner maken en veiligheidsstudies uitvoeren voordat ze proeven op mensen mogen doen.

Bronnen: Science Advances, ICT&Health

Beeld: Venkat Kalpathy Venkiteswaran/Universiteit Twente