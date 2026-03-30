Picture Perfect: kunstzinnige oogst

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: kunst of cranberry’s?

Deze dronefoto lijkt haast een abstract schilderij, maar we kijken hier naar cranberry’s die worden geoogst in de Amerikaanse staat Massachusetts.

Cranberry’s groeien aan planten die laag over de grond kruipen. Ze komen van nature voor in relatief zure, vochtige en voedselarme veengebieden in Noord-Amerika. Tegenwoordig groeien ze ook in Nederland, onder andere in de duinen van Terschelling.

De Verenigde Staten en Canada zijn de grootste cranberryproducenten, samen goed voor ongeveer 98 procent van de wereldwijde productie. De bessen worden vaak verbouwd op grote cranberryvelden. Deze liggen iets lager dan het land eromheen en zijn omringd door lage dijken. Dit is belangrijk, want boeren zetten de velden met cranberryplanten twee keer per jaar onder water.

Dat doen ze onder andere in de winter. Het water beschermt de planten, die laag bij de grond groeien, tegen vorstschade. Ook in de herfst laten ze het veld onder water lopen. Dat maakt het oogsten van de cranberry’s namelijk een stuk makkelijker.

Beeld: Thomas H. Mitchell/500px/Getty Images.

Nadat het veld in de herfst onder water is gezet, rijdt er een voertuig doorheen met voorop een ronddraaiend rad. Dat rad slaat de cranberry’s van de planten af. Doordat de bessen vier interne luchtkamers hebben, blijven ze drijven. De boeren kunnen dus vervolgens alle drijvende bessen gemakkelijk bij elkaar harken. En dat levert dit soort mooie, kleurrijke plaatjes op.

Uiteindelijk pompen ze de cranberry’s met een soort grote stofzuiger uit het water en in een vrachtwagen.

Bron: True Food TV