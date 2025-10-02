Dit zijn de tien winnaars van de Dronefotowedstrijd 2025

Een woestijnrace, een maansverduistering boven de Domtoren, en een betonnen dorp. Dit zijn de winnende shots van de Dronefotowedstrijd 2025.

Met een drone zie je de wereld vanuit een nieuw en verrassend perspectief. Daarom organiseerden we samen met reismagazine Columbus Travel voor de zesde keer op rij de Dronefotowedstrijd – en dat hebben we geweten! De foto’s waren net als voorgaande jaren weer van verbluffende kwaliteit en winnaars uitkiezen was dan ook geen gemakkelijke opgave. Maar het is ons uiteindelijk na lang beraad toch gelukt: dit zijn de mooiste dronefoto’s van 2025!

Hoofdprijs categorie ‘Binnenland’

© Ezra Bohm | Domtoren, Utrecht

Ieder jaar krijgen we bij de Dronefotowedstrijd meerdere foto’s binnen van de Domtoren, maar zo hebben we hem nog nooit gezien. Ezra Bohm schoot deze plaat op 7 september tijdens een totale maansverduistering. De maan bewoog zich door de schaduw van de aarde waardoor zonlicht niet meer direct op het oppervlakte viel en de maan er veel donkerder uitzag. Op het moment van deze foto bewoog de maan net weer een beetje uit de schaduw, waardoor één kant van de maan weer werd verlicht. Samen met de lichtjes van de Domtoren creëerde dat een sfeervol beeld.

Ieder jurylid had een shortlist gemaakt met favoriete inzendingen. Dit shot stond op alle lijstjes. Het was dus al snel duidelijk dat dit een winnaar was. Bohm wint hiermee een een cadeaubon van Droneshop t.w.v. €250. Gefeliciteerd! Volg Ezra Bohm op Instagram.

Hoofdprijs categorie ‘Buitenland’

© Mike Tesselaar | Sicilië

Op 14 en 15 januari 1968 werd Sicilië getroffen door een reeks aardbevingen, waarvan de zwaarste een magnitude van 5,5 had. Het dorpje Gibellina werd volledig verwoest. Zo’n 11 kilometer verderop werd daarom een nieuw dorp gebouwd: Gibellina Nuova. Het oude plaatsje veranderde in een spookdorp. In 1985 begon de Italiaanse kunstenaar Alberto Burri met een project om de ruïnes met beton te bedekken, terwijl hij het stratenpatroon behield. Vanwege geldproblemen werd het project in 1989 gestaakt, maar in 2015 is het toch nog voltooid. Dronefotograaf Mike Tesselaar: “Vanaf de grond is het al zeer imposant, maar vanuit de lucht kun je de omlijning van het oude dorp des te beter zien!”

De jury is het helemaal met Tesselaar eens dat deze bijzondere locatie vanuit de lucht er nog indrukwekkender uitziet. Dat verdient de eerste prijs: een Anymaka full pack hangmatset t.w.v. €428. Veel plezier ermee! Volg Mike Tesselaar op Instagram.

Runners up

De rest van de top tien wordt beloond met een leespakket van Columbus Travel en KIJK Magazine. De winnende foto’s worden bovendien gepubliceerd in beide magazines. Dit zijn de overige prijswinnaars in de categorie ‘Binnenland’ en categorie ‘Buitenland’:

Categorie Binnenland

Larissa van Hooren | Schoorl

Larissa van Hooren: Een rustige polderweg in Schoorl, omringd door het uitgestrekte Noord-Hollandse landschap. De strakke lijnen van de polder vormen samen een spel dat je vanaf de grond nauwelijks kunt vermoeden en alleen zichtbaar wordt uit vogelperspectief.” Volg Larissa van Hooren op Instagram.

The New Journey | Bloemendaal aan Zee

The New Journey: “Surfkamp aan de Nederlandse kust bij Bloemendaal aan Zee!” Volg The New Journey op Instagram.

Tim Burgmeijer | Heteluchtballon in Nederland

Tim Burgmeijer vertelt: “Een luchtballon gezien van bovenaf, precies op het moment dat de brander aangaat en een prachtig lichteffect creëert.” Volg Tim Burgmeijer op Instagram.

Erik Krugers | Ouddorp, Zeeland

Erik Krugers schoot deze plaat op het strand bij Ouddorp. Hij vertelt: “Terwijl de zeehond rustig in het zand lag, keek hij met een nieuwsgierige blik omhoog naar de drone in de lucht, alsof hij zich even bewust was van zijn rol als hoofdpersoon. Het moment straalde rust en vertrouwen uit.”

“Zeehonden zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse kust. Ooit waren ze bijna verdwenen door jacht en vervuiling, maar dankzij beschermingsmaatregelen en schoner water groeit hun populatie de laatste decennia weer gestaag. Vooral in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta voelen ze zich thuis. Toch blijft hun welzijn kwetsbaar, en is het belangrijk dat we hun leefgebied blijven beschermen. Deze foto herinnert ons eraan hoe waardevol en bijzonder het is dat we zulke dieren nog in onze kleine landje kunnen bewonderen.” Volg Erik Krugers op Instagram.

Categorie Buitenland

Filip Decoster | Drâa-Tafilalet, Marokko

Filip Decoster vertelt: “Een rallydeelnemer raast door fesh fesh (zéér fijn zand, bijna poeder) tijdens de Morocco Desert Challenge in 2024. Dit is nabij Drâa-Tafilalet, Marokko.” Volg Filip Decoster op Instagram.

Nico van Maaswaal | Playa de Janubio, Lanzarote

Nico van Maaswaal vertelt: “Eenzaam op het zwarte strand van Playa de Janubio op Lanzarote. Het eiland is in de achttiende eeuw grotendeels overstroomd door heftige en langdurige vulkaanuitbarstingen. Dit beeld laat in eenvoud de ruigheid van de natuur zien en tegelijkertijd straalt het ook een bepaalde rust uit, omdat het beeld voor een groot gedeelte zwart wit is. Verder is juist dat contrast heel scherp en mooi; qua kleuren kan het niet verder uit elkaar zitten dan dat!” Volg Nico van Maaswaal op Instagram.

Jeroen van Rooijen | Mexico

Jeroen van Rooijen vertelt: “Deze Mexicaanse krokodil geniet van het ochtendlicht in het abstracte mangrovelandschap.” Volg Jeroen van Rooijen op Instagram.

Bart Manders | Seven Magic Mountains, Verenigde Staten

Bart Manders vertelt: “Seven Magic Mountains in de Nevada-woestijn, geschoten in mei 2025.” De rotspilaren zijn tussen de 9,1 en 10,7 meter hoog.

Al deze foto’s verschijnen ook in de extra dikke wintereditie van KIJK, die vanaf donderdag 6 november in de winkel ligt! De winnende binnenlandfoto’s worden bovendien gepubliceerd in In Eigen Land 01-2026 die 6 januari verschijnt, terwijl alle winnende buitenlandfoto’s worden gepubliceerd in de dubbeldikke kersteditie van Columbus Travel, die 21 november verschijnt.

Wil je alle inzendingen nog eens zien? Bekijk dan de deelnamepagina van de Dronefotowedstrijd 2025, of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Bekijk ook de winnaars van de Dronefotowedstrijd van 2024 en van de Dronefotowedstrijd van 2023.