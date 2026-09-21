Picture Perfect: de girafkever

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de girafkever.

In deze rubriek zijn al een hoop merkwaardige dieren voorbijgekomen, en deze week hebben we er weer een voor je. Maak kennis met de Malagassische girafkever (Trachelophorus giraffa). We hoeven vast niet uit te leggen hoe deze bladrolkever aan zijn naam komt.

Malagassische girafkevers leven alleen op Madagaskar. Ze worden gekenmerkt door hun felrode dekschilden en – uiteraard – hun extreem lange nek die bestaat uit twee verlengde segmenten direct achter de kop. De kevers zijn inclusief nek ongeveer 2,5 centimeter lang.

Girafkevers zijn niet groot. Beeld: Heinonlein/CC BY-SA 4.0.

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Vechten

De mannetjes gebruiken hun nek als wapen. Ze slaan, duwen en werpen elkaar ermee omver – een ritueel dat best wat weg heeft van twee herten die tijdens de bronsttijd met elkaar vechten. Vaak houdt een vrouwtje het schouwspel nauwlettend in de gaten en paart uiteindelijk met de winnaar.

Net als bij andere bladrolkevers hebben de vrouwtjes flink gespierde dijen. Ze gebruiken die om een blad op te rollen tot een koker, waarin ze na het paren één eitje leggen. Hoewel de nek van vrouwtjes twee tot drie keer korter is dan die van mannetjes, is hij nog steeds aanzienlijk groter dan bij andere keversoorten. Mogelijk helpt dat bij het maken van de bladkokers.

In onderstaande video van de BBC zie je twee mannelijke girafkevers met elkaar vechten en hoe een vrouwtje zo’n bladkoker maakt.

Nog een girafkever?

Ook in Nieuw-Zeeland leeft een insect dat vaak girafkever wordt genoemd (Lasiorhynchus barbicornis). Maar deze snuitkever – de familienaam verklapt het al een beetje – heeft eigenlijk geen lange nek, maar een lange snuit. Mannetjes gebruiken die om met elkaar te vechten. De snuit van vrouwtjes is weliswaar korter, maar nog steeds lang. Ze gebruiken hem om gaatjes te boren in hout en daar vervolgens hun eitjes in te leggen.

De mannetjes van de Nieuw-Zeelandse girafkever hebben een enorm lange snuit met voelsprieten aan het eind. Bij vrouwtjes is de snuit iets minder lang en zitten de voelsprieten halverwege. Dat laatste is nodig om gaten te kunnen boren in hout, waar ze vervolgens hun eitjes in leggen. Niet alleen de snuit van mannetjes is groter. Op deze foto kun je goed zien dat het hele lichaam groter is. Ze kunnen wel 9 centimeter lang worden. Beeld: Christina. J. Painting.

Bronnen: BBC Discover Wildlife, WildlifeMadagascar.org

Openingsbeeld: Frank Vissen/CC BY 2.0