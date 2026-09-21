Picture Perfect: de girafkever

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de girafkever.
In deze rubriek zijn al een hoop merkwaardige dieren voorbijgekomen, en deze week hebben we er weer een voor je. Maak kennis met de Malagassische girafkever (Trachelophorus giraffa). We hoeven vast niet uit te leggen hoe deze bladrolkever aan zijn naam komt.
Malagassische girafkevers leven alleen op Madagaskar. Ze worden gekenmerkt door hun felrode dekschilden en – uiteraard – hun extreem lange nek die bestaat uit twee verlengde segmenten direct achter de kop. De kevers zijn inclusief nek ongeveer 2,5 centimeter lang.
Lees ook:
- Picture Perfect: deze bijen zijn parfumeurs
- Sneeuwmuggen kunnen hun eigen warmte produceren – dat is uniek voor insecten
Vechten
De mannetjes gebruiken hun nek als wapen. Ze slaan, duwen en werpen elkaar ermee omver – een ritueel dat best wat weg heeft van twee herten die tijdens de bronsttijd met elkaar vechten. Vaak houdt een vrouwtje het schouwspel nauwlettend in de gaten en paart uiteindelijk met de winnaar.
Net als bij andere bladrolkevers hebben de vrouwtjes flink gespierde dijen. Ze gebruiken die om een blad op te rollen tot een koker, waarin ze na het paren één eitje leggen. Hoewel de nek van vrouwtjes twee tot drie keer korter is dan die van mannetjes, is hij nog steeds aanzienlijk groter dan bij andere keversoorten. Mogelijk helpt dat bij het maken van de bladkokers.
In onderstaande video van de BBC zie je twee mannelijke girafkevers met elkaar vechten en hoe een vrouwtje zo’n bladkoker maakt.
Nog een girafkever?
Ook in Nieuw-Zeeland leeft een insect dat vaak girafkever wordt genoemd (Lasiorhynchus barbicornis). Maar deze snuitkever – de familienaam verklapt het al een beetje – heeft eigenlijk geen lange nek, maar een lange snuit. Mannetjes gebruiken die om met elkaar te vechten. De snuit van vrouwtjes is weliswaar korter, maar nog steeds lang. Ze gebruiken hem om gaatjes te boren in hout en daar vervolgens hun eitjes in te leggen.
Bronnen: BBC Discover Wildlife, WildlifeMadagascar.org
Openingsbeeld: Frank Vissen/CC BY 2.0