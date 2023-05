KIJK op de wereld: monstervanger

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een gigantische ‘monstervangende’ koepel.

Onder dit fraaie koperen dak in Japan traden al heel wat grote namen op. Michael Jackson vulde ‘de tent’ vier keer, Madonna gaf er concerten, evenals de Rolling Stones, Whitney Houston en Bon Jovi.

Lees ook:

In het dagelijks leven is de Fukuoka Dome een honkbalstadium met ruimte voor ongeveer 42.000 toeschouwers. Met een middellijn van 216 meter is het in 1993 in gebruik genomen bouwwerk een van de grootste koepels ter wereld. Het dak zelf bestaat uit drie waaiervormige panelen van elk 4000 ton, waarvan er twee over het ene vaste en dieper liggende paneel kunnen schuiven. En daarmee kun je zelfs monsters vangen. Nou ja, in elk geval een poging doen. In de Japanse film Gamera: Guardian of the Universe lokt het leger een monsterlijk vliegend reptiel, Gyaos, naar de Fukuoka Dome om het onder het afsluitbare dak af te kunnen slachten. Dat dit uiteindelijk niet lukt, is niet zo gek, want het duurt ongeveer twintig minuten om de panelen op hun plek te laten schuiven.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth