Zwitserland gooide ooit honderdduizenden kippenkoppen uit helikopters – waarom?

In de vorige eeuw werden er in Zwitserland honderdduizenden kippenkoppen uit helikopters gegooid. Waarom?

Vanaf de jaren dertig heerste er onder Europese vossen een hondsdolheidepidemie. Dat was een probleem, want vossen gaven het hondsdolheidvirus door aan huisdieren, en huisdieren vervolgens weer aan hun baasjes. En zonder vroegtijdige behandeling is een besmetting vrijwel altijd dodelijk.

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Vaccineren

Er werden veel pogingen gedaan om de epidemie een halt toe te roepen. De gebruikelijk methoden, zoals op vossen jagen en gif in hun holen te leggen, bleken weinig succesvol. Het alternatief was om de vossen te vaccineren.

Het vaccineren van wilde dieren was toen nog een nieuw concept. Aanvankelijk probeerden wetenschappers de vossen te vangen om ze vervolgens een vaccin toe te dienen. Maar dit was veel te tijdrovend en duur. In de jaren zeventig kwamen ze daarom op het idee om eetbare vaccins in lokaas te verstoppen, zodat de dieren zichzelf zouden vaccineren.

150.000 kippenkoppen per jaar

Zwitserland was het eerste land dat deze strategie toepaste. Als aas werden kippenkoppen met vaccincapsules onder de huid gebruikt. Het land liet de koppen in wegbermen gooien. In afgelegen gebieden werden ze ook uit helikopters gedropt. Het bleek te werken. Op plekken waar kippenkoppen uit de lucht kwamen vallen, daalde het aantal hondsdolle vossen binnen tien – en soms zelfs vijf – jaar met 90 procent.

Op het hoogtepunt verspreidde Zwitserland 150.000 kippenkoppen per jaar. Andere Europese landen namen de strategie over, maar vervingen de koppen al snel door blokjes aas van vlees- of vismeel (veevoer gemaakt van restproducten van de vlees- en visindustrie), want die konden in hoog tempo door machines worden geproduceerd. Tientallen miljoenen van die blokken zijn door Europa verspreid en in alle West-Europese landen is hondsdolheid inmiddels uitgeroeid.

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Beeld: James Warwick/Getty Images