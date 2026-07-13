Picture Perfect: een quasi-maan van de aarde

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een quasi-maan.

Iedereen weet dat de aarde maar één maan heeft. Minder mensen weten dat de aarde daarnaast ook een aantal quasi-manen heeft. Een daarvan, Kamo’oalewa, is onlangs gefotografeerd door het Chinese ruimtevaartuig Tianwen-2.

Quasi-manen (ook wel quasisatellieten) lijken net als de echte maan rond de aarde te draaien, maar dat is niet het geval. In werkelijkheid zijn het planetoïden die rond de zon draaien. Maar omdat hun omlooptijd ongeveer even lang is als die van de aarde (een jaar), bewegen ze continu met onze planeet mee. In tegenstelling tot de echte maan worden ze echter niet bedwongen door de zwaartekracht van de aarde.

De banen van quasi-manen zijn niet helemaal stabiel. Na tientallen of honderden jaren kan de zwaartekracht van een ander ruimteobject hun baan veranderen, waarna ze geen quasi-maan meer zijn. Kamo’oalewa zal naar verwachting nog ongeveer driehonderd jaar met de aarde meebewegen. (Andere planeten hebben overigens ook quasi-manen.)

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Monsters verzamelen

De nieuwe foto was gemaakt op 2 juli en onthult dat de planetoïde een kleine, asymmetrische rots is met een diameter van ongeveer 20 meter. Hij draait ongeveer elke 28 minuten om zijn as. Hoewel zijn oorsprong niet zeker is, vermoeden sommige wetenschappers dat Kamo’oalewa een stukje van onze echte maan is. Hij zou de ruimte in zijn geslingerd na een enorme inslag die tussen 1 miljoen en 10 miljoen jaar geleden plaatsvond.

De in 2025 gelanceerde Tianwen-2 schoot deze foto op slechts 20 kilometer afstand van de quasi-maan. Het ruimtevaartuig gebruikt nu zijn elf wetenschappelijke instrumenten om Kamo’oalewa een aantal maanden van dichtbij te bestuderen. Daarna zal hij zelfs proberen om materiaal van de quasi-maan te verzamelen. Eind november 2027 vliegt Tianwen-2 langs de aarde en zal hij de verzamelde monsters in een speciale capsule naar de aarde laten afdalen.

Het Chinese ruimtevaartuig gaat daarna andere kleine ruimteobjecten bestuderen, waaronder 311P/PanSTARRS, een planetoïde die zich soms als een komeet gedraagt.

Bronnen: Scientific American, Space.com