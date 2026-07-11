Waarom voelt ingeademde lucht koud na kauwgom of munt?

Na het kauwen van muntkauwgom voelt ingeademde lucht of een slokje drinken ineens een stuk kouder. Hoe komt dat?

Wat je ervaart, is een thermische illusie: je zintuigen worden misleid. De sleutelspeler is menthol, de stof in munt (zoals in kauwgom en pepermunt) die zorgt voor dat frisse, koele gevoel. Menthol stimuleert specifieke koudezenuwen in je mond en keel, die normaal reageren op lage temperaturen. Deze zenuwen bevatten het TRPM8-kanaal, een soort koude-sensor. Wanneer dat kanaal actief wordt, ontstaat een elektrisch signaal dat naar de hersenen gaat en ons het gevoel van kou geeft. Menthol bedriegt de boel dus: je hersenen krijgen een ‘Dit is koud’-signaal, terwijl de lucht of drank precies dezelfde temperatuur heeft als daarvoor. Bovendien maakt menthol de koudezenuwen tijdelijk gevoeliger. Daardoor voelt zelfs een kleine temperatuurdaling bij ingeademde lucht extra koud aan.

Op een vergelijkbare manier activeert het stofje capsaïcine uit peper de TRPV1-kanalen, die op warmtezenuwen zitten en eigenlijk bedoeld zijn om hitte en pijn te detecteren. Peper voelt daardoor heet aan. Niet voor niets staan op verpakkingen van voedingsmiddelen met menthol of capsaïcine vaak de woorden cool of hot.

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