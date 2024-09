Vier vragen over de tijdelijke tweede maan van de aarde

Deze herfst krijgt de aarde tijdelijk een tweede maan. Waarom? Kun je hem zien? En gebeurt dat vaker? Je leest het hier.

Waarom krijgt de aarde een tweede maan?

Twee Spaanse astronomen publiceerden vorige week een studie waarin ze voorspellen dat de aarde tijdelijk een tweede maan krijgt. Het gaat om asteroïde 2024 PT5, die wordt binnenkort ‘gevangen’ door de zwaartekracht van de aarde, waardoor hij ongeveer twee maanden lang in een baan rond de aarde draait. Daarna keert hij terug naar zijn thuis in de Arjuna-asteroïdegordel.

De ruimtestenen in de Arjuna-gordel draaien rond de zon, maar volgen een pad dat vergelijkbaar is met dat van de aarde. Sommige objecten kunnen daardoor dicht bij onze planeet komen, op ongeveer 4,5 miljoen kilometer afstand. Als ze niet al te snel gaan (ongeveer 3500 kilometer per uur), kan de aardse zwaartekracht hun pad beïnvloeden, waardoor ze een tijdelijke maan worden.

2024 PT5 heeft een breedte van ongeveer 10 meter. De asteroïde wordt daarom ook wel een minimaan genoemd. Minimanen zijn er in twee smaken, sommige draaien één of meerdere rondjes, andere maken alleen één hoefijzervormige baan en ontsnappen daarna alweer aan de zwaartekracht van de aarde. 2024 PT5 valt in die laatste categorie.

Hoelang blijft de tweede maan?

2024 PT5 draait 56,6 dagen rond de aarde, van 29 september tot en met 25 november. Daarna keert hij waarschijnlijk terug naar zijn thuis in de Arjuna-asteroïdegordel.

Kun je de tweede maan zien?

2024 PT5 is erg klein, hij heeft een doorsnede van ongeveer 10 meter. Ter vergijking: de maan heeft een doorsnede van 3475 kilometer. Door het kleine formaat is de minimaan met het blote oog niet zichtbaar, en met amateurstelescopen waarschijnlijk ook niet. Professionele telescopen zullen hem wel in beeld krijgen, maar zelfs daarmee zal hij eruitzien als een klein en zwak lichtstipje.

Heeft de aarde vaker een tweede maan gehad?

Het is niet de eerste keer dan de aarde een tweede maan krijgt. In 1991 en 2022 waren er ook asteroïden die een hoefijzervormige baan rond onze planeet maakten. In 2006 en 2020 zweefden er echte minimanen rond de aarde, die maakten meer dan één complete ronde. Wetenschappers voorspellen dat 2024 PT5 in 2055 opnieuw wordt gevangen door de aardse zwaartekracht.

