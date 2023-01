KIJK op de wereld: oefenen voor oorlog

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: Picacho Auxiliary Army Airfield.

In het oosten liggen de bergen, in het westen de uitgestrekte landbouwgronden van Arizona en het plaatsje Eloy. Als je in Google Earth virtueel over het tussenliggende gebied vliegt, zie je opeens deze reeks opvallende landingsbanen. De letters ‘H’ op het asfalt geven aan dat hier geen vliegtuigen landen, maar helikopters. Je kijkt namelijk naar het Picacho Auxiliary Army Airfield #1, dat deel uitmaakt van de Western Army National Guard Aviation Training Site.

Hier trainen de piloten van de verkenningshelikopters en de Apache-gevechtsheli’s van de Army National Guard, het reserveleger van de VS. Op de vier parallelle banen van Picacho worden de noodprocedures geoefend die alle helikopterpiloten erin moeten stampen. Om die oefeningen veilig te kunnen uitvoeren, heeft het bijzondere vliegveldje een verkeerstoren en zelfs een eigen brandweerteam.

Beeld: Google Earth