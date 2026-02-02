Word Abonnee

Picture Perfect: Webb-telescoop kiekt ‘vuurspuwende draak’

Tim Tomassen

02 februari 2026 07:00

Dragon Jet, HH288, gefotografeerd door James Webb

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de Dragon Jet.

De James Webb-ruimtetelescoop schiet sinds 2022 aan de lopende band toffe plaatjes. Onlangs bracht hij HH288, ook bekend als de ‘Dragon Jet’, enorm scherp in beeld. Dit kosmische verschijnsel lijkt een beetje op het lange, kronkelende lichaam van een Chinese draak, met links de ‘kop’ die vuur spuwt.

Lees ook:

Slordige eter

De Dragon Jet wordt geproduceerd door een protoster, een ster-in-spé die nog massa aan het verzamelen is. Maar net als menselijke baby’s, zijn jonge sterren slordige eters. Aan twee kanten spuugt de protoster een deel van zijn ‘eten’ als een gasstraal uit.

De ruimte tussen sterren en sterrenstelsels is niet leeg, daar zijn onder andere gaswolken te vinden. Als het door de protoster uitgespuugde gas op zo’n wolk botst, warmt het sterk op, waardoor het infraroodstraling uitstraalt die de James Webb-telescoop goed kan opvangen.

De Dragon Jet ligt in de richting van het sterrenbeeld Cassiopeia, op grofweg 6500 lichtjaar van de aarde. De protoster heeft al flink meer massa dan de zon en is waarschijnlijk nog niet eens een miljoen jaar oud. Het gas dat hij uitspuugt heeft een snelheid van 100 tot 200 kilometer per seconde.

Drakenei

Op deze plaat zijn overigens meerdere gasstromen te zien. De duidelijkste loopt van linksonder naar rechtsboven, maar er loopt er ook een van rechtsonder naar linksboven. En volgens de astronomen die deze foto maakten, zijn er als je inzoomt mogelijk nog twee of drie kleine stromen te zien. Al deze gasstromen zijn afkomstig van aparte protosterren.

Onderaan de foto is nóg een roodoranje gebied te zien. Dit is een cluster van jonge sterren die ook gas uit lijken te spugen. De onderzoekers noemen dit onofficieel ‘het drakenei’.

Bronnen: Flickr, IFL Science

Beeld: Mark McCaughrean (MPIA)/NASA, ESA, CSA/CC BY-SA 4.0

Cover KIJK 2-2026

Duik in de wereld van wetenschap, technologie en ruimtevaart met KIJK! Ontdek de meest fascinerende achtergronden, baanbrekende ontwikkelingen en de spannendste verhalen uit de ruimte.

Wil jij niets missen én profiteren van een scherpe aanbieding? Word nu lid van KIJK en lees meer voor minder!

Ga naar de aanbieding!

Reageren? Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

PODCAST

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."