Picture Perfect: sterrenbouwstof

Sinds zijn lancering levert de James Webb-telescoop aan de lopende band fantastische opnames. Onlangs liet hij het sterrencluster NGC 346 gedetailleerder zien dan ooit.

NGC 346 is een regio in het nabijgelegen dwergsterrenstelsel Kleine Magelhaense Wolk en barst van de activiteit. Meerdere protosterren (sterren in spe) krijgen hier massa om uit te groeien tot volwassen exemplaren. Hiervoor trekken ze gas en ruimtestof uit een moleculaire wolk; dit is te zien als de gekleurde ‘lintjes’ op de foto.

Sterrenbouwstof gespot

Stervorming was altijd moeilijk te bestuderen in deze regio. Want op opnames van andere telescopen zagen astronomen alleen dat de protosterren gas naar zich toe trokken, het ruimtestof was niet zichtbaar. Observaties van James Webb met nabij-infrarood licht laten nu dat nu wel zien.

De nieuwe beelden laten bovendien veel kleinere sterren in spe zien dan eerst mogelijk was; namelijk exemplaren die tien keer lichter zijn dan de zon. Met oudere observaties konden astronomen alleen protosterren bestuderen die juist vijf tot acht keer meer massa hadden dan de zon. De James Webb bewijst hier maar weer eens mee dat de benoeming “Breakthrough of the Year 2022” door Science meer dan terecht was.

De opname in volle glorie.

Bron: NASA, ESA

Beeld: NASA, ESA, CSA, STScI, A. Pagan (STScI); CC BY 4.0