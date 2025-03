Picture Perfect: onderwater-waterval

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een waterval onder water bij Mauritius.

Dit plaatje is geschoten ongeveer drieduizend kilometer van de Afrikaanse oostkust, bij de eiland van Mauritius. Het lijkt op een waterval onder water, maar dat is het niet. Een echte onderwater-waterval zou je namelijk niet goed kunnen zien, want dat is gewoon water dat in water stroomt. Dit beeld wordt door totaal iets anders veroorzaakt.

Lees ook:

Zand

Wat hier gebeurt, is niets meer dan verwering en erosie . Langzaam worden de randen van het eiland gemalen tot zand. De zeestroom beweegt dat zand over de ondiepe kust. Wat je ziet is het zand dat naar de diepe bodem van de oceaan valt. Mauritius is namelijk deel van een onderzees plateau, een verhoging van de zeebodem die is gevormd door vulkanen. Bij een onderzees plateau is er soms een plotselinge overgang van ondiep water naar honderden meters diepe oceaan. Hier bij Mauritius levert dat een prachtig plaatje op doordat verweerd zand zo’n afgrond in stort.

Bronnen: LiveScience, Big Think

Beeld: Myroslava/iStock/Getty Images