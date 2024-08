KIJK op de wereld: symmetrische maar dramatische vulkaan

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: Mount Taranaki.

We kijken hier naar een slapende reus: Mount Taranaki. De fraaie, 2518 meter hoge stratovulkaan ligt op het Nieuw-Zeelandse Noordereiland en is een van de meest symmetrische vulkanen ter wereld.

Drama queen

Maar dat is niet het enige wat hem zo bijzonder maakt. De 135.000 jaar oude vulkaan is de laatste 9000 jaar gemiddeld om de 90 jaar groots en meeslepend uitgebarsten. Maar liefst vijf keer stortte daarbij de complete vulkaankegel in één dramatische klap in de magmakamer eronder. Dat is uitzonderlijk, want bij de meeste vulkanen komt zo’n ineenstorting maar één keer voor.

Opvallend is ook de vrijwel perfecte cirkel om de voet van de vulkaan. Die is het gevolg van wetgeving. In 1881 werd namelijk een gebied van 9,6 kilometer rond Mount Taranaki officieel tot nationaal park benoemd, wat zorgt voor een duidelijke scheiding in de begroeiing. Het donkergroene deel zijn de oeroude bossen in het park, de lichtgroene vlakjes eromheen zijn landbouwgronden.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Taranaki Regional/Stratford/South Karanaki Councils/Digital Globe, Google Earth