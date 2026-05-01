Helpt vitamine D tegen depressie?

Je hoort wel eens dat vitamine D zou helpen tegen depressie. Maar klopt die ‘wijsheid’ ook? KIJK zocht het uit.

Dat vitamine D goed is voor onze botten, dat weten we. Maar de ‘zonvitamine’ doet nog veel meer: hij speelt een rol in ons immuunsysteem én in de hersenen, waar hij invloed heeft op stoffen die onze stemming regelen, zoals serotonine. Geen wonder dat wetenschappers zich afvragen of een tekort aan vitamine D somberheid in de hand kan werken.

Somber en een vitamine D-tekort

Een groep Finse en Australische onderzoekers bekeek daarom alle goed uitgevoerde studies over dit onderwerp, 41 in totaal. De conclusie: mensen die extra vitamine D slikten, voelden zich gemiddeld iets minder depressief dan mensen die een neppil kregen. Dit gold vooral voor mensen die al depressieve klachten hadden.

Dat strookt met andere studies: mensen met een laag vitamine D-gehalte hebben iets vaker sombere of depressieve gevoelens. Alleen is niet altijd duidelijk wat oorzaak en wat gevolg is. Word je somber door een tekort, of kom je minder buiten en eet je slechter doordat je somber bent? Waarschijnlijk werkt het beide kanten op. Sommige groepen lopen extra risico op een tekort. Gesluierde vrouwen en mensen met een donkere huid die in noordelijke landen wonen, maken bijvoorbeeld minder vitamine D aan.

Te veel is schadelijk

Toch is vitamine D geen vervanging voor therapie of antidepressiva – hoogstens een steuntje in de rug, zeker voor wie te weinig zonlicht krijgt of een tekort heeft. En let op: een teveel aan vitamine D kan ook schadelijk zijn, doordat de calciumspiegel in het bloed er te sterk door kan stijgen. Dat kan leiden tot misselijkheid, vermoeidheid of nierproblemen. Supplementen zijn dus alleen zinvol als je echt een tekort hebt, niet als ‘extra oppepper’.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2026.

Beeld: Helin Loik-Tomson/Getty Images