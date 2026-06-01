Picture Perfect: hete gletsjers?

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: kalkstenen terrassen in Turkije.

Wanneer je snel naar deze foto kijkt, denk je misschien even een gletsjer in Antarctica te zien, maar dit water is juist erg warm. We kijken hier naar Pamukkale, een heuvel met kalkterrassen in het zuidwesten van Turkije.

Warmwaterbronnen brengen hier kalkhoudend water van ruim 35 graden omhoog. Eenmaal aan het oppervlak, kan het opgeloste CO 2 via gasbellen uit het water ontsnappen, waarna wit calciumcarbonaat neerslaat en kristalliseert tot het kalksteen travertijn. Zo zijn de witte terrassen geleidelijk gevormd.

Oude stad

Het theater van Hiërapolis, Beeld: A. Savin/Wikimedia.

Al eeuwenlang bezoeken mensen deze plek. In de tweede eeuw voor Christus stichtten de Attaliden, de koningen van Pergamon, hier Hiërapolis. Het groeide uit tot een gezondheidscentrum waar dokters de warmwaterbronnen gebruikten om hun patiënten te behandelen.

Rond 133 voor Christus kwam Hiërapolis onder Romeins bestuur. In het jaar 60 verwoestte een zware aardbeving de stad, waarna die in Romeinse stijl werd herbouwd, inclusief baden, tempels, een theater en een necropolis. De stad had op zijn hoogtepunt zo’n 100.000 inwoners en was erg welvarend.

Vanwege de vele aardbevingen in de regio en economische achteruitgang raakte de stad in de middeleeuwen verlaten. Tegenwoordig staan Pamukkale en de ruïnes van Hiërapolis op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Bron: UNESCO

Beeld: Nick Brundle Photography/Getty Images