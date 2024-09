KIJK op de wereld: Picasso of graanschuur?

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: één van de grootste graanschuren van de VS.

Met de ogen tot spleetjes zien wij er een Picasso in. Het kunstwerk Guernica, maar dan anders, In werkelijkheid kijken we vanaf zo’n 25 kilometer hoogte naar de Palouse, een gebied in het noordwesten van de VS.

Lees ook:

Grote graanschuur

Tijdens de laatste ijstijd ontstond daar een heuvelachtig landschap dat werd bedekt door uitgestrekte prairies. Die werden aanvankelijk tijdens de kolonisatie van het ‘wilde westen’ door veeboeren ingenomen, maar al snel kwam men tot de ontdekking dat de uit löss bestaande bodem heel geschikt was om granen op te verbouwen. Zo verdrong het graan de koeien. Helemaal toen vlak na ‘big old WO II’ kunstmest in grote hoeveelheden beschikbaar kwam, waardoor de productie ineens met 200 tot 400 procent steeg.

Tegenwoordig wordt op bijna driekwart van het 5000 kilometer grote gebied akkerbouw bedreven, met wintertarwe als belangrijkste gewas. En dat maakt de Palouse tot één van de grootste graanschuren van de VS.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar info@kijkmagazine.nl.

Beeld: Google Earth