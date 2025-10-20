Picture Perfect: rat blijkt eekhoorn

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: rat blijkt eekhoorn.

Begin 2024 trok een eenvoudige stoep in een rustige wijk van de Amerikaanse stad Chicago plotseling duizenden bezoekers. Een tweet met een foto van de zogenaamde ‘Chicago rat hole’ ging viraal: een afdruk in het natte beton die volgens fans door een bruine rat zou zijn gemaakt.

De afdruk in de stoep bestaat volgens buurtbewoners overigens al 20 tot 30 jaar. Maar sinds de virale tweet maken mensen er ‘pelgrimstochten’ naar en laten ze allerlei ‘offers’ achter, zoals munten, bloemen, alcohol, sigaretten en kaas. De rat hole staat ook bekend als ‘Splatatouille’, een naam die gekozen werd tijdens een naamgevingswedstrijd. Andere kanshebbers waren: Lil’ Stucky, Splat, Roscoe Road-dent en Dibs.

Hoewel de naam iets anders suggereert, vermoeden sommige omwonenden al langer dat de maker geen rat was, maar een eekhoorn. Een recent onderzoek, gepubliceerd in Biology Letters, geeft hen nu gelijk: de kans dat de afdruk van een eekhoorn afkomstig is, is 98,7 procent.

Overdag actief

De onderzoekers bestudeerden vijftig museumexemplaren van alle acht knaagdiersoorten die in Chicago voorkomen en vergeleken die met de stoepafdruk. Al snel bleek dat de afdruk niet overeenkwam met een bruine rat: de voorpoten, achterpoten en tenen waren simpelweg te kort.

De afdruk paste wel bij zowel de grijze eekhoorn als de Amerikaanse voseekhoorn. Omdat grijze eekhoorns in de buurt veel vaker voorkomen, is het aannemelijk dat deze soort de afdruk heeft achtergelaten. Ook het gedrag van de dieren past bij het bewijs: nieuw beton is meestal overdag nat, wanneer eekhoorns actief zijn en ratten nog niet.

Mensen lieten allerlei ‘offers’ achter bij de Chicago rat hole. Beeld: CircleSticker/CC0.

Niet overleefd

Wat er precies is gebeurd? Omdat er geen andere sporen in de stoep zijn te zien, vermoeden de onderzoekers dat de eekhoorn vanuit een boom of dak in het natte beton is gevallen – of dat een roofvogel hem heeft laten vallen. De kans is klein dat de eekhoorn het overleefde: er zijn geen aanwijzingen dat het dier zich heeft kunnen bevrijden of wegkruipen.

In april 2024 verwijderde het stadsbestuur de betonnen plaat met de afdruk vanwege de overlast van toeristen en omdat de stoep aan vernieuwing toe was. De plaat is opgeslagen in het stadhuis, waar gezocht wordt naar een plek om hem tentoon te stellen.

Bronnen: Biology Letters, IFL Science

Openingsbeeld: WinslowDumaine/CC BY-SA 4.0