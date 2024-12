Vergeet noten: deze eekhoorns eten vlees en zijn geduchte jagers

Woelmuizen staan op het menu van veel dieren, maar deze zomer moesten ze opeens ook oppassen voor Californische grondeekhoorns.

Eekhoorns staan er om bekend dat ze hun wangen volproppen met noten, zaden en granen. Maar biologen hebben nu ontdekt dat Californische grondeekhoorns ook graag een hapje vlees eten. Ze bleken deze zomer volop te jagen op woelmuizen. Het is de eerste keer dat ze deze knaagdieren dat actief hebben zien doen, dat schrijven ze in het vakblad Journal of Ethology.

Lees ook:

‘Verbazingwekkend’

Dat eekhoorns af en toe vlees eten is niet nieuw, biologen hebben ze al eerder zien dineren met insecten en kleine zoogdieren, reptielen en vogels. Maar ze dachten dat ze dit alleen deden als ander voedsel schaars was. Bovendien ging het bij de geobserveerde gevallen vermoedelijk om verzwakte of zelfs al dode dieren. Deze nieuwe studie laat nu zien dat Californische grondeekhoorns ook actief op jacht gaan, vooral op woelmuizen.

Beeld: Sonja Wild/UC Davis.

De biologen observeren al twaalf jaar lang eekhoorns in Briones Regional Park, in de buurt van San Francisco. Maar tussen juni en juli van dit jaar registreerden ze 74 interacties tussen grondeekhoorns en woelmuizen, en in 42 procent van de gevallen was er sprake van jachtgedrag.

“Dat was verbazingwekkend”, zegt hoofdonderzoeker Jennifer E. Smith in een persbericht. “We hadden dit gedrag nog nooit gezien.” Mede-onderzoeker Sonja Wild geloofde het bijna niet toen studenten kwamen vertellen wat ze gezien hadden, maar er was videobewijs. “Ik kon mijn ogen haast niet geloven”, aldus Wild. “Vanaf dat moment zagen we het gedrag bijna elke dag. Toen we eenmaal begonnen te zoeken, zagen we het overal.”

Eekhoorns jaagden alleen op woelmuizen

Deze zomer waren er veel meer woelmuizen dan normaal in het regionale park. De onderzoekers vermoeden daarom dat het jachtgedrag van de grondeekhoorns samenhing met de toegenomen beschikbaarheid van prooi. Ze hebben de eekhoorns namelijk niet op andere zoogdieren zien jagen.

Deze zomer waren er extra veel woelmuizen in Briones Regional Park. Beeld: Sonja Wild/UC Davis.

“Dat Californische grondeekhoorns hun gedrag kunnen aanpassen op veranderingen in de beschikbaarheid van voedsel, zou hen kunnen helpen om te overleven in omgevingen die snel veranderen door de aanwezigheid van mensen”, zegt Wild.

De ontdekking roept een hoop nieuwe vragen op, bijvoorbeeld of eekhoorns op andere plekken ook jagen, of jongen het leren van hun ouders en welk effect het gedrag heeft op ecosystemen. De onderzoekers zijn enthousiast om aankomende zomer te onderzoeken of het jachtgedrag van dit jaar gaat leiden tot meer eekhoorns in het park.

In de video hieronder zie je de eekhoorns op jacht.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bronnen: Journal of Ethology, University of California via EurekAlert!