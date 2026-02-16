Picture Perfect: vertraagde vlucht

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de raket voor Artemis II wacht op lancering.

Terug naar de maan. Dat is het doel van de Artemis-missies van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De eerste vlucht vond al plaats in 2022. Een 98-meter hoge SLS-raket (Space Launch System) bracht het onbemande Orion-ruimtevaartuig naar de ruimte, waar Orion vervolgens een rondje om de maan vloog en terugkeerde naar de aarde. NASA bestempelde deze testvlucht als een succes.

Nu is het de beurt aan Artemis II. De missie ziet er grotendeels hetzelfde uit, maar deze keer zit er een vierkoppige bemanning in het Orion-ruimtevaartuig.

De raket voor Artemis II staat al een tijdje klaar op het lanceerplatform van het Kennedy Space Center in Florida. Het eerst mogelijke lanceermoment was namelijk op 7 februari. Maar in de week daarvoor ontdekte NASA tijdens tests enkele problemen, waaronder een lek in een tank met vloeibaar waterstof. Daarom werd besloten om de lancering uit te stellen en dus staat de raket nu te wachten op het lanceerplatform, wat met de volle maan op de achtergrond een fraai beeld opleverde.

NASA mikt nu op 7 maart. Maar, zoals bij elke raketlancering, is de kans groot dat hij weer uitgesteld moet worden, bijvoorbeeld vanwege het weer. Gelukkig zijn er nog genoeg andere lanceermomenten mogelijk in zowel maart als april.

Hoewel de bemanning van Artemis II niet op de maan zal landen, is het alsnog de eerste keer in bijna 54 jaar dat er mensen richting de maan vliegen. Tijdens Artemis III, die voorzichtig gepland staat voor 2028, is het de bedoeling dat de astronauten wél voet zetten op het oppervlak. Uiteindelijk moet het Artemis-programma leiden tot een permanent bewoonde maanbasis.

Bronnen: ESA, NASA

Beeld: ESA-M. Born