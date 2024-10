Astronauten in stijl naar de maan dankzij Prada-ruimtepakken

Italiaans modemerk Prada onthult samen met Axiom Space de ruimtepakken voor NASA’s aankomende maanlanding.

In 2026 zullen astronauten voor het eerst voet op de maan zetten sinds Apollo 17 in 1972. In het kader van NASA’s Artemis III-missie gaan vier astronauten de ruimte in om onder andere de zuidelijke pool van de maan te onderzoeken. Dat kan natuurlijk niet in hetzelfde kloffie dat 52 jaar geleden gedragen werd. Nee, de nieuwe ruimtepakken zijn mede ontworpen door niemand minder dan het Italiaanse modehuis Prada.

Maanmode

Het nieuwe pak werd afgelopen woensdag onthuld op het Internationaal Astronautisch Congres in Milaan. Het is een samenwerking tussen Prada en Axiom Space, een commercieel ruimtevaartbedrijf dat onder andere werkt aan de ontwikkeling van ruimtestations. Een van de uitdagingen bij het ontwerpen van het pak was het type materiaal, dat zowel duurzaam als licht en beweeglijk moest zijn. Prada’s kennis over hoogwaardige textielen en naaitechniek bleek hier goed van pas te komen. Er is gebruikt gemaakt van materialen zoals Teflon en Nomex voor water- en hittebestendigheid.

Het resultaat is een licht ruimtepak dat astronauten beschermt tegen de extreme hitte, kou en straling op de maan. Het heeft meerdere lagen isolatie, ingebouwde temperatuursensoren en biedt veel bewegingsvrijheid, zodat de Artemis III-bemanning met gemak hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Dankzij speciaal ontworpen laarzen kunnen de astronauten maar liefst acht uur lange maanwandelingen maken. Op de onderarmen van de pakken zitten rode lijnen stof, een subtiele verwijzing naar één van Prada’s kledinglijnen, Linea Rossa.

Verder is opvallend dat de ruimtepakken vanwege hun uitgebreide verstelbaarheid one size fits all en genderneutraal zijn. Dat komt goed uit, want het is de bedoeling dat Artemis-III de eerste vrouw op de maan gaat zetten. Die eer gaat naar Christina Koch, een NASA-astronaut die eerder al 328 dagen op het International Space Station doorbracht.

Het gloednieuwe ruimtepak van Axiom Space en Prada. Beeld: Axiom Space.

Grensverleggend onderzoek

De Artemis III-missie is een van NASA’s meest ambitieuze projecten sinds de Apollo-missies. Het doel is niet alleen om voor het eerst sinds 1972 weer mensen op te maan te zetten, maar ook om de basis te leggen voor toekomstige, langdurige maanmissies. De bemanning zal gedurende dertig dagen experimenten uitvoeren en meerdere maanwandelingen maken.

Een van de belangrijkste doelen is om beter te begrijpen hoe de unieke omstandigheden op de maan onze biologische systemen beïnvloeden. Factoren als verminderde zwaartekracht, sterkere straling, en een gebrek aan natuurlijke omgevingen kunnen namelijk effect hebben op onze spiermassa, DNA, en mentale gezondheid. Daarnaast staan er een aantal tests van nieuwe technologieën op de planning. De NASA wil bijvoorbeeld onderzoeken of en hoe natuurlijke bronnen van de maan, zoals ijs, gebruikt kunnen worden om tijdens toekomstige missies drinkwater en brandstof te produceren.

Voordat de pakken over twee jaar op de maan te zien zijn, zullen ze nog uitgebreid worden getest, zowel op aarde als in de ruimte. Als alles goed verloopt, kunnen ze mogelijk niet alleen voor de Artemis III-missie, maar ook voor toekomstige langdurige Marsmissies worden ingezet.

Bronnen: Bright, Axiom Space, CNN

Beeld header: Axiom Space