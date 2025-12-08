Word Abonnee

Picture Perfect: zevenarmige octopus

Tim Tomassen

08 december 2025 07:00

zevenarmige octopus.

© 2025 MBARI

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een zevenarmige octopus.

Maak kennis met de zevenarmige octopus (Haliphron atlanticus), een van de grootste octopussoorten die biologen kennen. De vrouwtjes kunnen tot wel 4 meter lang en 75 kilo zwaar worden. De mannetjes zijn daarentegen veel kleiner en worden meestal maar 21 centimeter lang.

Hoeveel armen?

Ironisch genoeg hebben zevenarmige octopussen gewoon acht armen, net als alle andere octopussen. Bij de mannetjes is een van de armen een hectocotylus, waarmee ze spermapakketjes overbrengen naar vrouwtjes. Wanneer ze deze niet gebruiken, bewaren ze hem opgevouwen in een zak onder hun rechteroog, waardoor het lijkt alsof ze maar zeven armen hebben.

Doordat mariene biologen de zevenarmige octopus nog niet vaak hebben gezien, is er niet bijster veel bekend over het dier. Volgens het Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) leeft de octopus van 0 tot 1200 meter diepte en eet hij voornamelijk kwallen. Dat blijkt uit een analyse van de maaginhoud van een museumexemplaar en enkele waarnemingen van de onderzoekers van MBARI.

In onderstaande video zie je een zevenarmige octopus die een kwal opeet.

Onlangs hebben MBARI-onderzoekers voor de vierde keer in veertig jaar de zevenarmige octopus gespot.

Bron: MBARI

