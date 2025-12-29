Picture Perfect: aap met knalrode kop

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een aap met een knalrode kop.

Nee, deze aap heeft het niet enorm heet, is niet verbrand en schaamt zich ook niet. Alle kale oeakari’s zien er zo uit. Ze hebben namelijk veel grote bloedvaten in hun gezicht, waardoor de rode kleur van het bloed goed zichtbaar is. Dat effect wordt versterkt doordat de apen een heel dunne, pigmentloze huid hebben.

Teken van gezondheid

Het gezicht van mannetjesoeakari’s is meestal iets roder dan dat van vrouwtjes. Wetenschappers vermoeden daarom dat vrouwtjes een partner kiezen op basis van de kleur. Het gezicht laat waarschijnlijk zien hoe gezond een aap is. Hoe roder, hoe gezonder. Apen met malaria hebben bijvoorbeeld een minder rood gezicht.

Oeakari’s leven in de bomen van het Amazoneregenwoud, in de buurt van grote rivieren. Ze eten voornamelijk zaden en fruit, maar eten af en toe ook bladeren en insecten. Ze leven in grote groepen van soms wel honderd apen. Als ze overdag op zoek gaan naar eten, splitsen ze op in kleinere groepjes.

Er bestaan overigens meerdere soorten oeakari’s, maar alleen de soorten met een kale kop hebben een rood gezicht. De zwartkopoeakari is bijvoorbeeld niet kaal en heeft zoals de naam al zegt een zwarte kop.

Een oeakari met een rood gezicht heeft ook een kale kop. Beeld: Kim Schandorff/Getty Images.

Bronnen: Royal Society Open Science, Britannica, National Geograhic

Openingsbeeld: Sylvain Cordier/Getty Images