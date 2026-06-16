Deze jas vangt drinkwater

In de toekomst haalt je jas een glaasje drinkwater. Een nieuwe stof vangt waterdamp op uit de lucht. Handig in de woestijn.

Er waren al waterdichte jassen die regenwater buiten houden. Ook ademende jassen beschermen je tegen de regen, maar laten intussen wel zweet ontsnappen. En nu is er een jas die weer iets anders kan: waterdamp opvangen uit de lucht zodat je het vervolgens kunt drinken.

Planten en dieren die in de woestijn leven, gebruiken de techniek van nature: ze vangen vocht op uit de lucht en weten zo in leven te blijven. Mensen kunnen deze truc nu ook toepassen dankzij een vondst van de University of Texas te Austin.

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De wetenschappers maakten een nieuw soort textiel dat vocht weet te vangen. De stof absorbeert waterdamp. Dankzij zonlicht condenseert het water vervolgens waarna het begint te stromen. Langs de vezels van de stof beweegt het water naar verzamelplekken. De wetenschappers wisten per dag 3,76 tot 7,45 liter water te vangen per kilo stof, afhankelijk van de luchtvochtigheid.

Apparaten die waterdamp uit de lucht halen, bestaan al langer. In boeken en op TikTok-kanalen met survivaltips vind je zelfs eenvoudige methodes om in de woestijn vocht te vangen. In vergelijking met andere materialen die waterdamp verzamelen werkt de nieuwe stof drie tot tien keer zo goed, schrijven de onderzoekers.

De vezels die waterdamp uit de lucht absorberen. Beeld: The University of Texas at Austin.

Damp uit je jaszak

De slimmigheid van de nieuwe vondst is vooral dat het water langs de vezels efficiënt zijn weg vindt naar een opvangplek. Met de stof maakten de onderzoekers een jas waarmee ze tot 900 milliliter water per dag wisten te tappen, bijna een liter dus.

Behalve jassen zijn er ook ideeën voor rugzakken en tenten die waterdamp verzamelen. Wandelaars zouden dankzij de uitvinding vocht uit de omgeving kunnen halen. Ook voor het leger voorzien de onderzoekers handige toepassingen en voor hulpverleners in rampgebieden.

Wat de wetenschappers er niet bij zeggen, is of de nieuwe stof onderscheid weet te maken tussen waterdamp uit de lucht en het zweet van je verhitte bovenlijf. Het zou dus ook kunnen dat je aan het eind van de dag je eigen zweet opdrinkt.

Bronnen: The University of Texas at Austin, Science Advances

Openingsbeeld: The University of Texas at Austin