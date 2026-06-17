KIJK tipt: een drumcomputer van studiokwaliteit

Toevallig op zoek naar een nieuwe drumcomputer? Van studiokwaliteit? Met 32-bit-audio? Gebouwd rond een 550MHz ARM Cortex M7-processor? Uitgerust met een IPS-scherm van 5,3 inch? Voorzien van stille drukknoppen en aanpasbare draaiknoppen? Volgepropt met effecten en equalizers en filters en shizzle? Werkend met een opensource-code? Stop dan met zoeken en ga gewoon muziek maken met deze Drumboy Pro Edition van Randomwaves.

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