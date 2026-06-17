KIJK tipt: een drumcomputer van studiokwaliteit

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een drumcomputer van studiokwaliteit.
eDrummer
Toevallig op zoek naar een nieuwe drumcomputer? Van studiokwaliteit? Met 32-bit-audio? Gebouwd rond een 550MHz ARM Cortex M7-processor? Uitgerust met een IPS-scherm van 5,3 inch? Voorzien van stille drukknoppen en aanpasbare draaiknoppen? Volgepropt met effecten en equalizers en filters en shizzle? Werkend met een opensource-code? Stop dan met zoeken en ga gewoon muziek maken met deze Drumboy Pro Edition van Randomwaves.
Herrieschopper
Een mens heeft nooit genoeg speakers. En daarom bedacht Sonos deze Sonos Play. De lawaaimachine belooft een krachtig en kamervullend stereogeluid – dankzij drie digitale klasse-h-versterkers, twee gekantelde tweeters, een midwoofer en twee passieve radiatoren. Verder mag je rekenen op een etmaal aan batterijduur, een stofvrij en dompeldicht design, een ingebouwde powerbank én een afneembare draaglus. O, en via wifi of bluetooth kun je meerdere exemplaren aan elkaar koppelen voor nog luider geluid. Handig, want een mens heeft nooit genoeg speakers.
Tijdlijn van de wetenschap
De geschiedenis van de mensheid wordt gedreven door wetenschappelijke inzichten. Van onze verre voorouders die met werktuigen leerden omgaan tot de moderne doorbraken die de wereld van vandaag hebben gevormd. De belangrijkste zijn nu door een internationaal team van historici en wetenschappers in dit boek, vol illustraties, op een rij gezet.
Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 6/2026.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters