Picture perfect: scheef schip

De Mediterranean Sky, gebouwd in 1953, voer jarenlang als passagiersschip tussen Londen en Zuid-Afrika. In haar hoogtijdagen maakte ze de reis in slechts vijftien dagen. In 1971 veranderde het schip van eigenaar en werd het verkocht aan Karageorgis Lines, een Grieks bedrijf dat het ombouwde tot een cruiseferry. Haar oorspronkelijke naam, City of York, werd veranderd naar Mediterranean Sky en ze begon aan een nieuwe carrière op de Middellandse Zee.

Aan alles komt een eind

In 1996 maakte de Mediterranean Sky haar laatste tocht. Na jaren trouwe dienst kwam Karageorgis Lines financieel gezien in turbulente wateren terecht. Het bedrijf ging failliet en liet de boot achter in de haven van Elefsina in Griekenland. Na enige tijd begon de boot te kantelen, en in november 2002 werd ze naar ondiep water gesleept, waar ze strandde. Twee maanden later kapseisde het schip. Tot op de dag van vandaag ligt Mediterranean Sky nog op diezelfde plek, half onder water.

Fotograaf Anastasios Batsalas deed met deze indrukwekkende foto mee aan de Siena Creative Photo Awards. Hoewel hij er niet mee in de prijzen is gevallen, wordt de foto wel gewaardeerd door de jury. Zijn werk is uit 6500 inzendingen geselecteerd als een van de twaalf meest geprezen foto’s binnen zijn categorie. Alle geprezen foto’s en de winnaars kun je bewonderen op de website van de Siena Awards.

Bronnen: Siena Awards, GreekReporter

Beeld: Anastasios Batsalas