Wildlife Photographer of the Year: vijftien van de beste inzendingen

Een confrontatie tussen een leeuw en een cobra, drie jonge cheeta’s met een gezamenlijke prooi, en nog dertien prachtige natuurfoto’s.

Al 61 jaar organiseert het Natural History Museum in Londen de prestigieuze Wildlife Photographer of the Year-competitie. Fotografen van over de hele wereld mogen hun foto’s van wilde dieren insturen en dit jaar resulteerde dat in 60.636 inzendingen, meer dan ooit. Een internationale jury van professionele natuurfotografen beoordeelde die foto’s. De honderd mooiste inzendingen worden vanaf 17 oktober tentoongesteld in het museum.

De vijftien foto’s hieronder geven alvast een voorproefje van die tentoonstelling. Deze schitterende beelden zijn niet de winnaars (die worden 14 oktober bekendgemaakt) maar werden wel hoog geprezen door de jury. En wij snappen dat helemaal!

Casanova

© Jamie Smart | Wildlife Photographer of the Year 2025

Aan het eind van de winter of het begin van het voorjaar verliezen mannetjesedelherten hun gewei, dat gemiddeld 70 centimeter lang is. Daarna begint meteen een nieuw gewei te groeien, soms met wel 2,5 centimeter per dag. Oudere mannetjes hebben vaak grotere geweien met meer vertakkingen. Dit indrukwekkende mannetje brult tijdens de bronstperiode om aan vrouwtjes te laten zien hoe fit hij is en om dominantie te tonen tegenover andere mannetjes.

Feestmaal

© Kesshav Vikram | Wildlife Photographer of the Year 2025

Hier kijken we naar een bruine beer die langs de oever van het Koerilenmeer in het zuiden van het Russische schiereiland Kamtsjatka. Op de achtergrond steekt het topje van de Iljinskaja Sopka-vulkaan boven de wolken uit. De beer is op weg naar een feestmaal. Miljoenen rode zalmen zwemmen stroomopwaarts door een rivier om uiteindelijk in dit meer voort te planten.

Broer en zus

© Parham Pourahmad | Wildlife Photographer of the Year 2025

Fotograaf Parham Pourahmad volgde dit duo – een vrouwtjescoyote en mogelijk haar broer – voor een paar uur door de rotsachtige heuvels van Californië. Het ochtendlicht accentueert de amberkleurige ogen van het mannetje die omlijst worden door de staart van het vrouwtje.

Jeuk

© Leana Kuster | Wildlife Photographer of the Year 2025

Op deze plaat kijken we naar een flamingo die net zijn kop wilde krabben met een van zijn lange poten.

Bommetje!

© Bertie Gregory | Wildlife Photographer of the Year 2025

Fotograaf Bertie Gregory bracht twee maanden door bij deze kolonie van keizerpinguïns. Hij zag dat de meeste kuikens ijshellingen gebruikten om naar zeeniveau af te dalen om voedsel te zoeken. Maar deze groep zag die gemakkelijke weg over het hoofd en sprong in het water, een val van zo’n 15 meter.

Eindelijk gelukt

© Amit Eshel | Wildlife Photographer of the Year 2025

Bij temperaturen van -35 °C worstelde Amit Eshel om zijn droom te verwezenlijken: het fotograferen van de schuwe poolwolven van het Canadese Ellesmere-eiland. Maar op de twaalfde dag van zijn tweede reis kwamen ze dichterbij dan hij ooit had durven dromen – zo dichtbij dat hij zelfs hun adem kon ruiken.

Oefening baart kunst

© Marina Cano | Wildlife Photographer of the Year 2025

Fotograaf Marina Cano keek toe hoe deze drie jonge cheeta’s hun jachtvaardigheden oefenden terwijl hun moeder toekeek – een cruciale fase in hun ontwikkeling naar onafhankelijkheid. Slechts enkele seconden nadat Cano de foto nam, werd de Günthers dikdik in de lucht gegooid en gedood.

Confrontatie

© Gabriella Comi | Wildlife Photographer of the Year 2025

De energie van de leeuwen was laag in de brandende middagzon. Gabriella Comi en haar gids wilden net verder gaan toen ze beweging zagen – een cobra kroop naar twee slapende leeuwen toe. Binnen enkele seconden stond de oudste van het paar tegenover de giftige indringer.

Familieportret

© Kutub Uddin | Wildlife Photographer of the Year 2025

Hier kijken we naar de voortplantingsorganen van een slijmzwam, de balletjes hebben een doormede van slechts 1 tot 2 millimeter. Het gele balletje ernaast is een insecteneitje. Slijmzwammen leven deels als eencellige organismen, maar kunnen ook samenwerken om voedsel te vinden en voort te planten.

Vaseline

© Ralph Pace | Wildlife Photographer of the Year 2025

Om zichzelf tegen de schijfkwallen (Chrysaora fuscescens) te beschermen tijdens het maken van deze foto, smeerde Ralph Pace vaseline op alle huid die niet door zijn wetsuit werd bedekt. De achterblijvende tentakels kunnen een pijnlijke steek toebrengen, die volgens Ralph meer aanvoelt als die van een bij dan als die van een kwal.

Gevaarlijke oversteek

© Emmanuel Tardy | Wildlife Photographer of the Year 2025

De leefgebieden van luiaards raken steeds sterker gefragmenteerd. De dieren zijn daardoor vaker gedwongen om een weg over te steken om de veiligheid van de volgende boom te bereiken. Deze kapucijnluiaard klampt zich vast aan een hekpaaltje na het oversteken van een weg.

Het was het waard?

© Sitaram Raul | Wildlife Photographer of the Year 2025

In totale duisternis in een verlaten gebouw stelde Sitaram Raul zijn lens handmatig scherp op de afstand waar hij dacht dat de vleermuizen zouden verschijnen, waarbij hij vertrouwde op zijn flits om de scène te verlichten. Ondertussen poepten de vleermuizen, in zijn woorden, “willekeurig op mij en de camera”.

Kers op de taart

© Isaac Szabo | Wildlife Photographer of the Year 2025

Isaac Szabo sloeg zijn benen om een verdronken boom en fotografeerde deze vrouwelijke kaaimansnoek met verschillende mannetjes tijdens het paarseizoen. De aanwezigheid van de schildpad was voor Szabo de “kers op de taart”, omdat deze “een beeld geeft van het hele ecosysteem”.

Wolken van goud

© Jassen Todorov | Wildlife Photographer of the Year 2025

Als hij met zijn eenmotorige Piper Warrior naar San Francisco International Airport vliegt, raakt Jassen Todorov nooit uitgekeken op de veranderende kleuren van deze zoutmeren. Deze keer zegt hij: “Het licht tijdens het gouden uur, bij zonsondergang, was prachtig.”

Actie nodig

© Lakshitha Karunarathna | Wildlife Photographer of the Year 2025

Al meer dan drie jaar documenteert Lakshitha Karunarathna het conflict tussen mensen en olifanten in Sri Lanka. Deze foto is het resultaat van maandenlange nauwgezette observatie bij twee open vuilnisbelten, waar kuddes regelmatig foerageren.

In acht jaar tijd zijn op één locatie in de plaats Ampara ongeveer twintig olifanten gestorven nadat ze onverteerbare voedselverpakkingen en ander plastic afval hadden gegeten. Naast wereldwijde inspanningen om het gebruik van plastic te verminderen, benadrukken natuurbeschermers de dringende noodzaak om vuilnisbelten te beveiligen en te voorkomen dat wilde dieren toegang krijgen tot schadelijke materialen.

Benieuwd naar de winnaars van vorig jaar? Bekijk ze hier.

Bron: Wildlife Photograper of the Year