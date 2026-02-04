Deze 24 prachtige natuurfoto’s maken kans op een prijs – en jij kunt stemmen

Heb jij verstand van natuurfoto’s? Of simpelweg een mening? Vanaf nu kun je stemmen voor de publieksprijs van de Wildlife Photographer of the Year-competitie.

Het Natural History Museum in Londen organiseert al 61 jaar de prestigieuze Wildlife Photographer of the Year-competitie. In 2025 werden ruim 60.000 foto’s ingezonden. In oktober koos een professionele jury daaruit de honderd mooiste natuurfoto’s, die zijn tot en met 3 mei ook te zien in een tentoonstelling in Forum Groningen.

Maar er waren ook een heleboel prachtige inzendingen die de juryselectie helaas niet haalden. Een aantal daarvan maakt nu alsnog kans op een prijs: de publieksprijs. Het Natural History Museum maakte een shortlist van 24 foto’s en daar kun je vanaf vandaag op stemmen.

De 24 foto’s zie je hieronder. Stemmen doe je hier en kan tot 28 maart.

Houd me vast

© Dvir Barka/Wildlife Photographer of the Year

Een kapucijnluiaardmoeder wiegt haar jong in haar armen om het beschutting te bieden tegen de regen.

Verrassingsaanval

© Joseph Ferraro/Wildlife Photographer of the Year

Een nimf van een wants zit roerloos op een bloem, wachtend tot er een prooi binnen bereik komt. Deze nimfen grijpen hun slachtoffers razendsnel met hun krachtige voorpoten en injecteren ze vervolgens met een verlammend gif.

Gratis vervoer

© Chris Gug/Wildlife Photographer of the Year

Tegen de donkere achtergrond van de nachtelijke zee lift een jonge zwemkrab mee op een kwal.

Vliegend knaagdier

© Josef Stefan/Wildlife Photographer of the Year

Een jonge lynx gooit speels een knaagdier in de lucht voordat hij het doodt en verslindt.

Een kwetsbare toekomst

© Lance van de Vyver/Wildlife Photographer of the Year

Een jong schubdier nestelt zich in een warme deken in een opvangcentrum in Zuid-Afrika. Schubdieren behoren tot de meest gesmokkelde dieren ter wereld. De moeder van dit jong was het slachtoffer van stroperij en leefde onder erbarmelijke omstandigheden. Maar ze werd gered en tegen alle verwachtingen in werd haar jong geboren. Kort daarna overleed de moeder.

Dark Knight

© Prasenjeet Yadav/Wildlife Photographer of the Year

Een zeldzame tijger met brede, donkere strepen dwaalt rond in een tijgerreservaat in India. Hij heeft pseudomelanisme, een zeldzame genetische aandoening waarbij de donkere strepen breder zijn. Daardoor lijkt het dier soms helemaal zwart.

In de oven

© Mogens Trolle/Wildlife Photographer of the Year

Een honingbeer schuilt voor de regen in een oude oven terwijl een vlinder op zijn snuit neerstrijkt.

Het laatste portret

© Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year

Een ijsbeerwelpje kijkt in de camera terwijl het zijn moeder vergezelt op een mislukte jachttocht. Er zit een triest verhaal achter deze foto, genomen langs de kust van Spitsbergen. Kort nadat deze foto werd genomen, kwamen de ijsbeer en haar familie te dicht bij een gebied met hutten, en werden ze door mensen weggejaagd. Niet lang daarna werd de moederbeer dood aangetroffen in het water vlak bij de kust. Volgens berichten was ze overleden aan ernstige inwendige verwondingen. Haar welp lag naast haar. De politie schoot het dood omdat het agressief leek. Dit is waarschijnlijk de laatste foto van de welp.

Rustuurtje

© Christopher Paetkau/Wildlife Photographer of the Year

Een moederijsbeer en haar drie welpen rusten vredig uit in de zomerse hitte.

Dansen in de koplampen

© Will Nicholls/Wildlife Photographer of the Year

Twee jonge berenwelpen staan rechtop en vechten speels in het midden van een rustige weg.

Strikcrisis

© Adam Oswel/Wildlife Photographer of the Year

Deze enorme stapel bestaat uit strikken die gedurende een jaar in het Murchison Falls National Park in Oeganda in beslag zijn genomen. Strikken zijn een betaalbare en effectieve methode om (illegaal) wilde dieren te vangen.

Unieke otter

© Daniela Anger/Wildlife Photographer of the Year

Een otter met leucisme (een zeldzame aandoening die leidt tot minder pigment, vergelijkbaar met albinisme) eet een vis. Dieren met minder pigment zijn vaak kwetsbaarder omdat ze niet hun normale camouflage hebben.

Erop of eronder

© Charles Davis/Wildlife Photographer of the Year

Een jonge koeskoes doet zijn moeder na terwijl ze in een boomtak klimt en naar voedsel zoekt.

Beauty Against the Beast

© Alexandre Brisson/Wildlife Photographer of the Year

Na een rit van 10 uur kwam fotograaf Alexandre Brisson aan bij dit vogelreservaat nabij de stad Walvisbaai in Namibië, net toen de zon onderging. De geur van een nabijgelegen openluchtstortplaats was overweldigend, een schril contrast met de schoonheid van deze dwergflamingo’s.

Superschool

© Cecile Gabillo/Wildlife Photographer of the Year

Een spectaculaire, grote school langsnuitdolfijnen drijft lantaarnvissen naar het oppervlak van de oceaan.

Snavel-op-snavel

© Ponlawat Thaipinnarong/Wildlife Photographer of the Year

De ouder van deze één week oude sauruskraanvogel maakte haar jong voorzichtig schoon. Vervolgens maakte het tweetal in een intiem moment snavel-op-snavelcontact en de ouder bewoog haar snavel een tijdje rond die van het kuiken.

Prachtstaart

© Dustin Chen/Wildlife Photographer of the Year

Een mannetje van de vlagkolibrie pronkt met zijn lange staart terwijl hij zich voedt met nectar uit bloemen.

Hebbes!

© Lior Berman/Wildlife Photographer of the Year

Diep in het regenwoud van Costa Rica heeft een roodbuikgrondkoekoek een cicade gevangen.

Een sprong naar volwassenheid

© Peter Lindel/Wildlife Photographer of the Year

Drie jonge torenvalken maken zich klaar om vanuit hun nest naar een nabijgelegen balk te springen.

Zonnegolven

© Francesco Russo/Wildlife Photographer of the Year

Rijen zonnepanelen strekken zich uit over het Britse landschap als rimpelingen op het wateroppervlak.

Kostbare lading

© Thomas Hunt/Wildlife Photographer of the Year

Een trilspin draagt een bolletje kostbare eitjes in haar bek.

Het wachten waard

© Artur Tomaszek/Wildlife Photographer of the Year

Een klein mannetje zit op de buik van een goed gecamoufleerde vrouwtjeswielwebspin en wacht tot ze vervelt en klaar is om te paren.

Eindeloze strijd

© Kohei Nagira/Wildlife Photographer of the Year

In het gewei van een sikahert zit het losgeraakte hoofd van een rivaliserend mannetje, dat na hun gevecht was overleden, verstrikt.

Taxibedrijf Mama

© Lalith Ekanayake/Wildlife Photographer of the Year

Een leeuwenstaartmakaak en haar jong.

