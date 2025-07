De schoenen uit dit Romeinse fort zijn reusachtig

Archeologen hebben in een 2000 jaar oud Romeins fort leren schoenen opgegraven die verrassend groot zijn.

Mensen waren vroeger over het algemeen kleiner dan nu. Maar in het Romeinse fort Magnis in het noorden van Engeland verbleven waarschijnlijk erg grote Romeinen. Archeologen hebben in de grond onder het bijna 2000 jaar oude fort namelijk enorme schoenen opgegraven.

Lees ook:

Maat 49,5

Fort Magnis ligt in de buurt van de Muur van Hadrianus, een 117 kilometer lange muur die rond het jaar 122 in opdracht van keizer Hadrianus is gebouwd. De muur diende als verdediging van de noordgrens van het Romeinse Rijk.

In de zuurstofarme grond onder het fort zijn veel bijzondere archeologische vondsten bewaard gebleven die in veel andere gevallen zouden zijn vergaan. Zo zijn er tot nu toe al 32 leren schoenen gevonden. En die blijken verrassend groot te zijn. Acht daarvan, ofwel 25 procent, zijn langer dan 30 centimeter. De grootste is zelfs 32,6 centimeter lang. Dat is ongeveer schoenmaat 49,5.

Ter vergelijking: in het nabijgelegen fort Vindolanda zijn ook veel leren schoenen gevonden – ongeveer 5000. Slechts 0,4 procent daarvan is langer dan 30 centimeter. De gemiddelde schoenlengte van die collectie is 24-26 centimeter (maat 38 tot 40).

Krimpen?

Elizabeth Greene, archeoloog bij de University of Western Ontario, heeft elke schoen in de Vindolanda-collectie gemeten. “Ik denk dat er hier bij Magnis echt iets anders aan de hand is. Zelfs met deze veel kleinere collectie is het duidelijk dat deze schoenen gemiddeld veel groter zijn.” De schoenen uit Magnis moeten nog het conservatieproces ondergaan en kunnen daarbij iets krimpen; die uit Vindolanda hebben dat proces al wel doorlopen. Greene: “Maar zelfs met een maximale krimp van 10 millimeter tot 1 centimeter zijn deze schoenen enorm.”

De archeologen hebben nog geen verklaring voor waarom juist de schoenen uit fort Magnis zo groot zijn.

Bron: Vindolanda Charitable Trust