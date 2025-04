50 jaar na de Vietnamoorlog blikken we met deze KIJK-special terug op de onwinbare strijd

Hoe ontstond het conflict, hoe raakten de VS erin verzeild en waarom was het zo’n uitzichtloze strijd? Dit, en hoe er uiteindelijk toch vrede kwam, lees je in de special De Vietnamoorlog.

Saigon, de vroege ochtend van 30 april 1975. Helikopters vliegen af en aan tijdens een rommelige lastminute-evacuatie van de Zuid-Vietnamese hoofdstad. Het leger van het communistische Noord-Vietnam staat op het punt Saigon in te nemen, dus verlaten de laatste Amerikaanse militairen, westerse diplomaten en journalisten, maar ook Zuid-Vietnamezen die hadden samengewerkt met de Amerikanen, in allerijl het zinkende schip.

Om 7:53 uur vertrekt de laatste heli vanaf de Amerikaanse ambassade, om half tien geeft Zuid-Vietnam zich officieel en onvoorwaardelijk gewonnen. Nog eens vijf kwartier later ramt een Noord-Vietnamese tank dwars door de hekken van het zuidelijke presidentiële paleis. Na twintig jaar bloedvergieten is de Vietnamoorlog definitief voorbij.

Een halve eeuw later is het tijd om uitgebreid terug te blikken. Waarom wilden de Verenigde Staten dit ene land in Zuidoost-Azië koste wat kost uit handen van de communisten houden? Hoe verliepen de belangrijkste slagen? Hoeveel invloed had de protestbeweging (en hoe stond Nederland in de oorlog)? En waarom vertrok het Amerikaanse leger, het machtigste op aarde, uiteindelijk toch met de staart tussen de benen? Je leest het allemaal in deze KIJK-special.

– De KIJK-redactie

Bestel de Vietnamoorlog-special in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.