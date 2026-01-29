Een extra dik nummer van KIJK Geschiedenis ligt nu in de winkels!

Het extra dikke winternummer van KIJK Geschiedenis viel deze week bij abonnees op de mat en ligt nu ook in de winkels. Met op de cover: de race naar de noordpool.

Roald Amundsen bereikte de zuidpool. Edmund Hillary beklom de Mount Everest. Neil Armstrong zette voet op de maan. Als helden gingen ze de geschiedenis in, want zij waren het eerst. Maar wie ‘ontdekte’ de noordpool? En waarom weten we daar zo weinig van? Je leest het in deze extra dikke KIJK Geschiedenis.

Verder in deze editie:

De kiem van alle ellende?

In 1916 verdeelden de Fransen en Britten het Ottomaanse Rijk in twee invloedssferen. Tegenwoordig

wordt deze deal steeds vaker aangehaald als dé grondoorzaak van de vele conflicten in het Midden-Oosten.

Historisch nieuws

De vroegste sporen van een door onze voorouders gemaakt vuur, de heropening van Museum Dorestad (na maar liefst acht jaar gesloten te zijn geweest) en meer geschiedenis met een actueel tintje.

Machtige mongool

Als je mensen vraagt wie de wreedste Aziatische heerser aller tijden was, is de kans groot dat velen Dzjengis Khan noemen. Maar of diens bloeddorstige imago terecht is? Dat is volgens moderne historici maar zeer de vraag.

Een hondenleven

Van sledehond tot politiehond: onze trouwe viervoeters zijn niet alleen als huisdier geliefd, we vinden het ook heel gewoon om ze voor allerlei werkzaamheden in te zetten. Tot de jaren 1920 werden ze zelfs gebruikt als lastdier.

Middeleeuwse middelen

Ook in de vroege middeleeuwen wilden mensen graag golvende haren, een gladde huid en zochten ze middeltjes tegen hoofdpijn en andere kwalen. Dat blijkt uit Utrechts onderzoek, dat een schat aan informatie oplevert over persoonlijke verzorging en de geneeskunde van weleer.

Dakota vol diamanten

Een vliegtuig met vluchtende Nederlanders wordt in 1942 neergeschoten door de Japanners, voor de Noord-Australische kust. Het gevolg: niet alleen vier doden, maar ook een mysterie rond duizenden verdwenen diamanten.

Historische vragen

Wat was de eerste Olympische wintersport? Hoe succesvol was Che Guevara nu helemaal als revolutionair? En meer geschiedenisvragen beantwoord.

Knokken om kolen

Het ging niet goed met de steenkolenindustrie, halverwege de jaren zestig. Toch zorgde het bericht dat 4500 kompels in Genk hun baan zouden kwijtraken in januari 1966, zestig jaar geleden, voor een orgie van woede en dodelijk geweld.

Moddergooien voor gevorderden

Of beschuldigingen nu kloppen of niet: als je eenmaal het slachtoffer van karaktermoord bent geworden, kom je zelden van je beschadigde imago af. De schuld van de moderne media? Mis: ook in het oude Rome gebeurde het al.

De vergeten genocide

Zestig jaar geleden vond in Indonesië een van de heftigste massamoorden uit de twintigste eeuw plaats, die minstens een half miljoen mensen het leven kostte.

Universeel aantrekkelijk

Bij het woord ‘piramide’ reizen de gedachten al snel naar Egypte. Maar overal ter wereld verrezen vroeger piramidevormige bouwwerken. Van Soedan tot Centraal-Amerika en van Azië tot Austerlitz.

Amelia unheard

Onlangs publiceerde de Amerikaanse overheid nieuwe documenten over Amelia Earhart. De luchtvaartpionier verdween in 1937, sinds dien werd er niets meer van haar vernomen. Wordt dit mysterie ooit opgelost?

Alledaags: kinderwagen

Soms wil je als ouder gewoon even je handen vrij hebben. De kinderwagen bood baby-eigenaren die mogelijkheid. Hoe ontstond de kinderdrager op wielen?

Berg met kopzorgen

Donald Trump zou graag zien dat zijn hoofd wordt toegevoegd aan Mount Rushmore. Maar voorlopig prijken op deze berg geen vijf, maar vier presidenten. Het verhaal van dit even beroemde als omstreden monument.

Menselijk slecht

Van den vos Reynaerde heeft voor veel mensen geen spannende bijklank. Toch is het verhaal een bijzonder fenomeen in onze literatuur, met een hoofdpersoon die ongestraft liegt, steelt en over kinderen pist en met een onverwachte politieke lading.

Toen en nu: Amsterdam

Op de Dam, waar je nu toeristen en hotdog kraampjes vindt, stond tot in de negentiende eeuw de Waag.

Goed nep

Een crimineel maakt een vervalsing en slijt hem hierna voor grof geld aan een argeloze koper: zo gaat het vaak, maar niet altijd. Bij deze (vermeende) neppers is ‘goed’ en ‘fout’ een stuk minder zwart-wit.

Media

Een verrassend meeslepend boek over het dichtslibben van het IJ, militaire geschiedenis op het podium en meer boeken en uittips.

Bestel KIJK Geschiedenis editie 1/2 van 2026 in onze webshop.