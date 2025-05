KIJK Geschiedenis 4-2025 ligt in de winkels! Dit lees je in het nieuwe nummer

KIJK Geschiedenis 4-2025 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt nu ook in de winkels. Met op de cover: de acht van het Achterhuis.

4 augustus 1944, een inval aan de Amsterdamse Prinsengracht. Edith, Otto, Margot en Anne Frank worden naar Westerbork gebracht, samen met Fritz Pfeff er en het gezin Van Pels (Hermann, Auguste en Peter), ook in het Achterhuis onder gedoken. Op 3 september volgt hun transport naar Auschwitz. Vanaf daar lopen hun verhalen uiteen. In KIJK Geschiedenis editie 4-2025 lees je wat er gebeurde met de onderduikers na het verraad.

Verder in dit nummer:

Noordwaarts, mars

Een bijzondere vondst op de Veluwe: de overblijfselen van een Romeins kamp. Het is pas de derde in zijn soort langs de Nederlandse limes, de grens van het Romeinse Rijk. KIJK Geschiedenis ging achter de schermen bij de opgraving.

Historisch nieuws

Piramides waren in het Oude Egypte niet alleen voor de elite, een opvallende ontdekking in het meer van Loch Ness (nee, niet het monster) – en meer actuele geschiedenis.

Alledaags: gevelreclame

Aan het begin van de twintigste eeuw viel menig buitengevel ten prooi aan bedrijven die hun waar aan de man probeerden te brengen brengen. Niet iedereen was blij met deze massareclame in de openbare ruimte, oftewel ‘de lepra van onze wegen’.

Steengoede kunst

Wil je schilderijen en tekeningen zien, dan ga je meestal naar een museum. Hoewel je daar prachtige werken kunt bekijken, valt daarbuiten ook genoeg moois te vinden. In grotten bijvoorbeeld: daar maakten mensen al tienduizenden jaren geleden de fraaiste rotskunstwerken.

Bundy de beul

Vijftig jaar geleden werd in de Amerikaanse staat Utah een ogenschijnlijk keurige man aangehouden. Het bleek een van de gruwelijkste serieverkrachters en -moordenaars aller tijden te zijn: Ted Bundy. Hoe kwam het zover?

Historische vragen

Wie waren de snelste mensen ooit? Wat hebben mussen te maken met China’s grote hongersnood? En meer geschiedenisvragen beantwoord.

Het beleid tegen laveloosheid

Bij de term ‘drooglegging’ denk je al snel aan de Amerikaanse strijd tegen alcohol in de jaren twintig van de vorige eeuw. Maar veertig jaar geleden probeerde de Sovjet-Unie óók dronkenschap aan te pakken. Dat was niet voor niets – maar niemand kwam tussen de Sovjetburger en zijn fles.

Alleen op Ascension

Driehonderd jaar geleden werd VOC-boekhouder Leendert Hasenbosch van de ene op de andere dag de eenzaamste mens op aarde. Hij werd overboord gezet op een eiland midden in de Atlantische Oceaan. Dit is zijn verhaal.

Toen en nu: Antwerpen

Waar nu een anonieme kantoorkolos staat, prijkte tot 1960 een prachtig pompeus cultuurpaleis: de Nederlandsche Schouwburg.

Ere wie ere toekomt

Zoek je in Google naar ‘beroemde wetenschappers’, dan staat er tussen de eerste tien hits slechts één vrouw: Marie Curie. En dat terwijl er zoveel meer grandes dames waren die belangrijke ontdekkingen hebben gedaan. We zetten daarom zes briljante vrouwelijke wetenschappers in de schijnwerpers.

Onze man in China

Paul Splingaerd was een eenvoudig hulpje in een Belgisch klooster, maar groeide uit tot een machtig bestuurder in China. Hoe deed hij dat?

Media

Het Engelse koningsdrama van Richard II en zijn neef én tegenpool Hendrik IV, Leni Riefenstahls vermoorde onschuld – en meer media en tentoonstellingen die de moeite waard zijn.

