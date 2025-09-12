KIJK Geschiedenis 7-2025 ligt in de winkels! Dit lees je in het nieuwe nummer

KIJK Geschiedenis 7-2025 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt nu ook in de winkels. Met op de cover: de geheimen van de hunebedden.

Vanwege hun gigantische omvang werden de hunebedden vroeger toegeschreven aan reuzen met bouwdrang. Of aan de duivel. Inmiddels weten we dat ze toch echt ‘gewoon’ door mensen zijn gemaakt. Maar zelfs nu nog, duizenden jaren na hun aanleg, roepen deze monumenten en hun makers vraagtekens op. In KIJK Geschiedenis 7–2025 lees je daar meer over.

Verder in dit nummer:

Werkpaard van de Hanze

De kogge is een van de belangrijkste middeleeuwse zeeschepen, een icoon van de Hanze. Een reconstructie van zo’n vaartuig maakte dit voorjaar haar langste zeereis ooit, naar het Zweedse Visby. KIJK Geschiedenis voer mee, op zoek naar het verhaal van de kogge.

Historisch nieuws

Verrassende vondsten in Gent, een geruchtmakende executie in Oldenzaal, beestachtige tatoeages in Siberië – en meer geschiedenis met een actueel tintje.

India’s ander held

Gandhi wordt gezien als dé Indiase vrijheidsstrijder. Met zijn geweldloze filosofie zou hij de hoofdrol hebben gespeeld in de aftocht van de Britten. Maar een andere, vergeten revolutionair boezemde de bezetters mogelijk nog meer angst in. Wie was Subhas Bose?

Alledaags: natuur in huis

Een plant in de woonkamer? Dat vonden we begin 1800 nog een beetje vreemd in de Lage Landen. Groen hoorde in de tuin, of als je heel rijk was in een oranjerie. Wanneer en hoe veranderde dat?

Mythische mozaïeken

In de Romeinse stad Zeugma, in het huidige Turkije, versierden rijke inwoners hun villa’s met gigantische mozaïeken. Toen de Eufraat ruim 2000 jaar later uit zijn oevers begon te treden door de bouw van een stuwdam, dreigden die kunstwerken verloren te gaan. Gelukkig is een deel van de schatten op tijd gered.

Historische vragen

Wat heeft bokbier met mannetjesgeiten te maken, naar wie is de tantaluskwelling vernoemd – en meer geschiedenisvragen beantwoord.

Gedood om zijn geaardheid

Een “schromelijke misdaad” had Jillis Bruggeman begaan in de ogen van justitie. “Vuile wanbedrijven”, vond de aanklager, “waarvan de natuur zelve een afgrijzen heeft.” Het leverde hem de doodstraf op, als laatste in Nederland. Zijn vergrijp? Seks met andere mannen…

Egyptes verdwenen tempels

Twee eeuwen geleden werden in Egypte verschillende tempels uit de tijd van de farao’s volledig afgebroken. Gelukkig leven sommige van deze monumenten nog voort op oude tekeningen.

Op expeditie: de avontuurlijke boekhouder

Boekhouder Hendrick Hamel uit Gorinchem kwam in 1653 per ongeluk terecht in het voor westerlingen totaal onbekende Korea. Daar wilden ze hem jarenlang niet laten gaan. Hoe wist hij toch te ontkomen?

Toen en nu: Brussel

Waar ooit de levendige Centrale Hallen stonden, een sierlijk bouwwerk van gietijzer en glas, werken nu anonieme ambtenaren van de stad Brussel.

September. De buitenlandvakantie zit erop, de reisstekker kan terug in de kast. Voorbij is het gehannes met die ondeugdelijke Amerikaan, de logge Brit of die ene waar alleen Zuid-Afrika en Brazilië voor gekozen hebben. De opmerkelijke evolutie van het stroompunt.

De zondaar en de reuzenhagedis

Fossielen vormen de onmisbare schakels voor ons begrip van de evolutie. Maar nog geen driehonderd jaar geleden golden ze als bewijs voor een totaal ander verhaal: dat van de Bijbelse zondvloed. Een duik in de geschiedenis van hoe ons denken voorgoed veranderde.

Media

Het bijzondere verhaal achter een ogenschijnlijk onbeduidende porseleinen schaal, Amerikaanse antropologen op het Drentse platteland – en meer boeken en exposities die de moeite waard zijn.

