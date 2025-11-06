KIJK Geschiedenis 8-2025 ligt in de winkels! Dit lees je in het nieuwe nummer

Dubbel feest! Deze week kwam niet alleen het extra dikke winternummer van KIJK uit, maar ook editie 8 van KIJK Geschiedenis. Met op de cover: muiterij!

Lange reizen, wrede behandeling, bedorven eten, slechte beloning, godsdienstwaanzin en hebzucht: het kan allemaal voedingsbodem zijn voor de ergste nachtmerrie van iedere kapitein, een muiterij. De muiterij op de Bounty kent (bijna) iedereen, maar het kwam veel vaker voor. In KIJK 8-2025 lees je over vijf gewelddadige muiterijen uit de annalen van de zeevaart.

Verder in dit nummer:

Het grote beschavingsoffensief

Volksverheffers waren er maar druk mee: ‘ordinaire arbeiders’ veranderen in modelburgers met beschaafde hobby’s. Hoe ging dit offensief in zijn werk? Waarom stak de hogere klasse zoveel tijd (en geld) in de lagere? En: wat vonden arbeiders van al die bemoeienis?

Historisch nieuws

De oudste mummies ter wereld werden gerookt, er is een verklaring voor Europa’s zwaarste aardbeving ooit, uit 1755 – en meer actuele geschiedenis.

Het geval Hannibal

De Carthaagse veldheer Hannibal Barkas is bij het grote publiek vooral bekend van zijn ‘olifantentocht’ door de Alpen. Maar behalve generaal was hij ook politicus – en die kant van Hannibal is volgens wetenschappers veel interessanter dan zijn Alpenreis.

Alledaags: het vakantiepark

Of het nu herfst is, winter, lente of zomer: het hele jaar door brengen mensen (mid)weken of weekenden door op vakantieparken vol vermaak. Zo ontstond dit vrijetijdsfenomeen voor de gewone man.

Beeldverhaal: vroeger was alles groter

Elektronica wordt steeds kleiner en dus krimpen apparaten als computers voortdurend. Deze voorbeelden uit het verleden, van rekenmachine tot televisie, laten het verschil goed zien.

Historische vragen

Zijn spruitjes echt Brussels? Wat was de grootste militaire operatie aller tijden? Wanneer ontstond het idee voor de Kanaaltunnel? En meer geschiedenisvragen beantwoord.

De Bevel

Vijftig jaar geleden werd Suriname onafhankelijk. De man die zijn stempel drukte op de afgelopen halve eeuw overleed een jaar geleden, op een schuillocatie in de jungle. In de tussenliggende 79 jaar was hij achtereenvolgens pornoboekjesverkoper, legerleider, moordenaar, dictator en democratisch gekozen president. Wie was Desi Bouterse?

Op expeditie: automaatje

Als 16-jarige achter het stuur van een auto de wereld over reizen: ook met de techniek van tegenwoordig zou het een onvoorstelbaar avontuur zijn. Maar Aloha Wanderwell deed het honderd jaar geleden al.

Pruikenpracht

Na de rijke zeventiende eeuw kwam de achttiende. Die staat bekend als de pruikentijd – maar waarom eigenlijk? Een duik in de pruik: droeg iedereen er destijds een, bijvoorbeeld? En hoe en waarom kwam er een einde aan de populariteit ervan?

Toen en nu: Eindhoven

Het oude stadhuis van Eindhoven werd in 1967 gesloopt om plaats te maken voor een ontsluitingsweg. Die weg is er nooit gekomen, het oude stadhuis wordt nog steeds gemist door de inwoners van de lichtstad.

Speuren naar Hitlers bom

In 1945 lieten de Amerikanen twee atoombommen vallen op Japan en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Maar de strijd zou waarschijnlijk heel anders zijn verlopen als de Duitsers ook kernwapens hadden ontwikkeld. Hoe realistisch was dit scenario?

Afzender onbekend

We lezen, kijken en luisteren wat af, en meestal weten we wie we voor die ervaring moeten bedanken of wie een nijdige één-ster-recensie verdient. Maar er zijn verrassend veel makers van boeken, kunst en muziek die (soms al eeuwen) anoniem zijn. We zetten er zeven op een rij.

Media

Onze relatie met water samengevat in honderd historische kaarten, eindelijk aandacht voor pionier Marie du Saar – en meer media en tentoonstellingen die de moeite waard zijn.

Bestel KIJK Geschiedenis editie 8-2025 in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.