Ligt Nefertiti dan toch bij Toetanchamon?

Het gerucht gaat al langer dat achter het graf van farao Toetanchamon nog een tombe ligt, en wel die van de beroemde koningin Nefertiti. Er zijn nieuwe aanwijzingen.

Nefertiti is meer dan de kebabzaak om de hoek. Ze was de vrouw van de Egyptische farao Achnaton en bleef vermoedelijk ook na zijn dood aan de macht. Maar ze werd vooral beroemd vanwege haar buste die in het Neues Museum in Berlijn te zien is. Haar graf is nooit gevonden, maar daar kan nog verandering in komen.

Archeologen spelen al langer met de gedachte dat er nog onontdekte ruimtes zijn achter de graftombe van Toetanchamon. Deze farao, die heerste van ongeveer 1333 tot 1323 voor Christus, lijkt nogal haastig te zijn begraven. De koning stierf jong, waardoor er weinig tijd was voor een groots praalgraf. Hij lag in een nogal kleine ruimte, volgepropt met mooie spullen.

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Misschien, zo opperen archeologen, is hij bijgezet in wat oorspronkelijk een voorvertrek was voor een veel groter graf. De doorgang naar de oudere tombe zou afgesloten zijn met een muur. Oftewel: achter een van de muren van de grafkamer van Toetanchamon zou de doorgang liggen naar het graf van Nefertiti, zo suggereerde de Britse egyptoloog Nicholas Reeves in 2015.

De muur afbreken om te kijken wat er achter ligt, stuit op verzet omdat de wand versierd is met muurschilderingen. Dus testen archeologen andere methodes. Met bodemradar brachten geofysici van GPR Group de bodem achter de muur in kaart. Er zou een twee meter brede doorgang zijn, die is opgevuld met puin. Dat kan verklaren waarom eerder radaronderzoek wisselende resultaten gaf. Archeologen zochten naar een lege gang, waar die in werkelijkheid opgevuld zou zijn.

De archeologen onderzochten ook kleine afwijkingen in zwaartekracht in de bodem achter het graf van Toetanchamon. Die laten zien dat de dichtheid van de ondergrond afwijkt op een aantal plaatsen. Volgens de onderzoekers wijzen de resultaten erop dat er verborgen kamers zijn met rechte hoeken. Er lijkt ook een ruimte te zijn met vreemd verhoogde dichtheden. Misschien een kamer met spullen, opperen de onderzoekers.

Kijkoperatie

Of er daadwerkelijk nog een tombe verstopt ligt achter het graf van Toetanchamon, blijft onzeker. En of daar dan de mummie van koningin Nefertiti ligt, staat allerminst vast. Hoewel Achnaton de vader was van Toetanchamon, was Nefertiti vermoedelijk niet zijn moeder. Achnaton had kinderen bij verschillende vrouwen.

Als de Egyptische autoriteiten toestemming geven, dan zou het mogelijk zijn om een gat te boren in de betwiste muur. Met een kleine camera is dan wellicht een hoop puin te zien.

Bron: Nature