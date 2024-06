Laatste schip van wereldberoemde poolreiziger Ernest Shackleton gevonden

Scheepswrakjagers hebben het wrak van de ‘Quest’ gevonden. Dat is het schip waarop de legendarische ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton in 1922 is overleden.

De befaamde poolreiziger Ernest Shackleton overleed in 1922 op zijn schip de ‘Quest’ aan een hartaanval, hij was toen 47 jaar. Dat schip heeft daarna nog 40 jaar bij verschillende eigenaren dienstgedaan, totdat het in 1962 zonk. Scheepswrakjagers hebben het wrak nu gevonden voor de kust van de Canadese provincie Newfoundland en Labrador.

Lees ook:

Noodlottige expeditie

Sir Ernest Shackleton was een prominent figuur in een periode die bekend staat als de Heroïsche Tijd van Antarcticaverkenningen (1879-1922). Hij leidde drie spraakmakende expedities naar de Zuidpool. Zijn laatste missie begon in 1921, hij wilde met zijn schip de Quest het hele Antarctische continent rondvaren en in kaart brengen.

Dat schip bleek echter niet erg geschikt voor het avontuur, en de bemanning moest meerdere keren de expeditie stilleggen om haar te repareren. Ook met Shackleton ging het slecht; hij kreeg twee hartaanvallen, waarvan de laatste – op 5 januari 1922 – hem fataal werd. Dit moment markeert volgens velen het einde van de Heroïsche Tijd van Antarcticaverkenningen.

Schackleton is de enige die tijdens zijn expedities is overleden. Zijn bemanning heeft het altijd overleefd, zelfs als die in grote problemen zat.

De Quest is daarna nog gebruikt voor andere expedities en vervulde meerdere taken in de Tweede Wereldoorlog voor de Royal Canadian Navy. Tijdens haar laatste dagen werd de Quest gebruikt door Noorweegse zeehondenjagers. Het flink verouderde schip zonk in 1962 nadat het werd doorboord door dik zee-ijs. De bemanning overleefde het ongeval.

De laatste foto van de Quest. Beeld: Tore Topp.

De Quest is vrijwel intact

Een team van de Royal Canadian Geographic Society ging opzoek naar de laatste rustplaats van de Quest. Daarvoor doorzochten de teamleden scheepsjournalen, navigatieverslagen, foto’s en documenten over het onderzoek naar het ongeval.

Daarmee konden ze een locatie berekenen. En die bleek vrij nauwkeurig; al na vijf dagen verscheen er een wrak op de sonarbeelden. Volgens de Royal Canadian Geographic Society komen de afmetingen en structurele kenmerken precies overeen met die van de Quest.

Een sonarbeeld waarop de Quest te zien is. Het schip ligt in de Labradorzee, voor de kust van Canada. Beeld: Royal Canadian Geographical Society.

Het schip ligt in de Labradorzee op een diepte van 390 meter, de precieze locatie is nog niet bekend gemaakt. De Quest ligt rechtop en is bijna helemaal intact, alleen de mast is afgebroken.

De volgende stap is om terug te keren met een op afstand bestuurbaar onderwatervoertuig met een camera om het wrak te onderzoeken – en om hopelijk haar naam op de voorkant van de stuurhut te fotograferen.

De bekendere Endurance

In 2022 werd een ander, bekender schip van Shackleton gevonden: de Endurance. Dat zonk in 1915 tijdens een expeditie (op een zeer vergelijkbare manier als de Quest in 1962) naar een diepte van 3008 meter. De 28-koppige bemanning moest toen maandenlang doorbrengen op het poolijs voordat ze terugkwamen in de bewoonde wereld. Dat is nog steeds een van de meest spraakmakende survivalverhalen uit de geschiedenis, en je leest dat verhaal hier.

Bronnen: RCGS [1], RCGS [2], BBC