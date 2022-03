Filmpje: scheepswrak Endurance gevonden

Het beroemde schip de Endurance, dat 107 jaar geleden ten onder ging in de Weddelzee nabij Antarctica, is ontdekt.

Enkele dagen na het begin van de Eerste Wereldoorlog – augustus 1914 – vertrok Sir Ernest Shackleton met zijn schip de Endurance uit Engeland. Zijn doel? Antarctica dwars oversteken. Lukte dat? Nope. Al snel was het schip gevangen in het pakijs van de Weddellzee. Met reddingssloepen weten Shackleton en zijn bemanning uiteindelijk het onbewoonde Olifant Eiland te bereiken. Voor de Endurance is het te laat: ze zinkt naar de bodem van de zee.

Er zijn meerdere pogingen gedaan om de laatste rustplaats van het schip te vinden. Maar de dikke laag ijs die de Weddellzee normaalgesproken bedekt, maakte dit onmogelijk. De afgelopen maand werd echter de kleinste hoeveelheid Antarctisch ijs gemeten sinds de jaren zeventig. En hoe cru ook, voor poolgeograaf John Shears en zijn team was dit goed nieuws. Door deze omstandigheden wisten ze de Endurance eindelijk te vinden.

Twee weken lang werden verschillende plekken door het team aangedaan, totdat ze zaterdag uiteindelijk op de locatie van het wrak stuitten. Op een diepte van 3008 meter bevond het vergane schip zich – in uitstekende staat. Enkel de masten zijn naar beneden geklapt, en er is wat schade zichtbaar aan de boeg.

De Endurance blijkt nu te fungeren als woonadres voor tal van mariene dieren, zoals anemonen, sponzen, zee-egels en -sterren. Gelukkig voor deze beestjes wordt het schip niet naar boven gehaald, aangezien het benoemd is tot een monument onder het Verdrag inzake Antarctica. Het mag dan ook op geen enkele manier worden verstoord.

