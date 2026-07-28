Voetafdrukken onthullen dat deze uitgestorven mensachtige groter was dan gedacht

Uit 1,4 miljoen jaar oude voetafdrukken van Paranthropus boisei blijkt dat deze mensachtige groter was dan gedacht.

Een internationale groep archeologen heeft 1,4 miljoen jaar oude voetafdrukken langs het Turkanameer in het noorden van Kenia bestudeerd. Deze afdrukken zijn afkomstig van de uitgestorven Paranthropus boisei, een ‘neef’ van de moderne mens. Ze zijn gemaakt door acht volwassenen.

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Groter dan gedacht

De onderzoekers waren verbaasd over het grote formaat van de voetafdrukken. Dat wijst er volgens hen op dat Paranthropus boisei ongeveer even groot was als de moderne mens, met een lengte van tot wel 180 cm en een gewicht van 75 kilogram.

De meeste fossielen van Paranthropus boisei zijn schedels, waardoor er weinig bekend is over de rest van de anatomie. Veel wetenschappers gingen ervan uit dat Paranthropus boisei een stuk kleiner was dan Homo erectus, mogelijk een directe voorouder van de moderne mens. Maar dat is, als je uitgaat van deze voetafdrukken, waarschijnlijk niet het geval.

Een van de grootste voetafdrukken van Paranthropus boisei die zijn gevonden. Beeld: Kay Behrensmeyer/Smithsonian.

Gedrag

De afdrukken geven ook informatie over het gedrag van de mensachtige. “Het feit dat acht volwassenen (voornamelijk mannen) blijkbaar als groep reisden, zonder vrouwen of kinderen, wijst op een complexe sociale structuur”, zegt onderzoeker Neil Roach in een persbericht. “Ze leefden mogelijk in grote groepen, waarin mannen met elkaar concurreerden voor partners, maar in gevaarlijke omgevingen voor hun veiligheid ook samenwerkten.”

Archeologen hebben al honderden voetafdrukken gevonden langs de oevers van het Turkanameer. Ze zijn gezet door zowel Paranthropus boisei als Homo erectus. Beide mensachtigen leefden tegelijkertijd in dit gebied en kwamen elkaar ongetwijfeld soms tegen. Hoe dat contact verliep, is nog niet duidelijk.

Voetafdrukken van nijlpaarden, antilopen en Paranthropus boisei. Beeld: Kay

Behrensmeyer/Smithsonian.

Bronnen: PNAS, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology