Picture Perfect: een robot-centaur

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een robot-centaur.

Wat als je de behendigheid van een robot met armen wil, maar de stabiliteit van een robot met vier poten of benen? Dan is de robot-centaur van Run Robotics echt iets voor jou. Het Chinese bedrijf onthulde een prototype van de robot tijdens de World Artificial Intelligence Conference van 2026.

De centaur is volgens de fabrikant bestand tegen extreme hitte en zelfs explosies. Het is dan ook de bedoeling dat de robot taken kan uitvoeren die voor mensen gevaarlijk zijn, zoals het inspecteren van de hoogovens in een staalfabriek of het werken in een mijn. Hij zou ook kunnen helpen in rampgebieden of de brandweer assisteren.

De robot-centaur zou bijvoorbeeld in een mijn kunnen werken. Beeld: Run Robotics.

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De robot-centaur rolt met zijn wielen over vlak terrein en kan overschakelen naar een ‘wandelmodus’ om trappen te beklimmen of over puin te stappen. Hij kan 100 tot 120 kilogram meesjouwen en kan als hij stilstaat zelfs tot 210 kilogram dragen. De robot scant zijn omgeving met meerdere camera’s en lidarsensoren. Een ingebouwd AI-systeem zorgt ervoor dat hij autonoom kan opereren.

Een gehurkt prototype van de robot-centaur in de evenementenhal van de World Artificial Intelligence Conference in Shanghai. Beeld: Run Robotics.

Verder is er nog weinig bekend over de robot. Run Robotics heeft wel een gelikte promovideo op YouTube geplaatst, met opmerkelijk genoeg een zeer dramatische versie van het kerstliedje Carol of the Bells op de achtergrond (zie onderaan dit artikel).

Run Robotics noemt het prototype overigens de eerste robot-centaur, maar op dezelfde conferentie presenteerde het eveneens Chinese bedrijf LimX Dynamics de modulaire robot TRON 2, die ook een centaurconfiguratie heeft. En in 2018 leidde het Europese CENTAURO-project ook al tot een robot-centaur.

Bronnen: Gadget Review, Xinhua

Openingsbeeld: Run Robotics