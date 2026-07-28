Kunnen honden en katten veganistisch eten verteren? Volgens een nieuwe studie wel

Hoewel ze van nature roofdieren zijn, kunnen kunnen honden en katten ook best vegan voer eten, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Het klinkt toch wat hypocriet: veganisten die een hond of kat als huisdier hebben. Want honden en katten eten geen sla; het zijn immers roofdieren. Toch blijken de vleeseters ook prima te kunnen leven op een veganistisch dieet.

Voor vegetariërs en veganisten kan het een dilemma zijn: als je zelf geen vlees eet, bijvoorbeeld om niet bij te dragen aan dierenleed of aan verslechtering van het milieu, ga je dan wel vlees kopen voor je kat of hond? Want in het voer van onze huisdieren zit vlees. Logisch, want het zijn van nature vleeseters.

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Vleesvervangers voor dieren

Oplossing: er zijn vegetarische en zelfs veganistische alternatieven te koop. Maar het darmstelsel van je lieve roofdier is ingesteld op vlees. Kun je Fikkie en Felix wel op een plantaardig dieet zetten? Ja, luidt de conclusie van een studie van onderzoekers van Murdoch University.

Hoogleraar dierenwelzijn Andrew Knight besloot de resultaten van 31 eerdere onderzoeken naar vegetarisch en veganistisch diervoer op een rijtje te zetten. 22 studies keken naar honden, twee naar katten en zeven naar zowel honden als katten.

Specifiek gaat het om de vraag of de vleeseters dat plantaardige voedsel wel kunnen verteren. Ja, is het antwoord. De onderzoeker benadrukt wel dat het gaat om uitgebalanceerde diervoeding die is samengesteld door gespecialiseerde bedrijven. De honden en katten vonden geen wortels of bleekselderij in hun bakje.

Brutus krijgt bonen

In de vleesvervangers zitten onder meer granen, erwten, linzen, sojabonen, kikkererwten en eiwitten uit aardappelen en rijst. Honden en katten kunnen de voedingsstoffen die in de plantaardige maaltijden zitten prima opnemen.

De onderzoeker plaatst wel nog wat belangrijke kanttekeningen bij zijn onderzoek. Zo zijn er relatief weinig studies gedaan onder katten. Ook kijkt het bestaande onderzoek vooral naar de opname van bijvoorbeeld eiwitten, vetten en energie. De opname van bijvoorbeeld vitaminen en mineralen uit plantaardig voedsel moet nog beter bestudeerd worden.

Verder is voornamelijk onderzoek gedaan naar volwassen dieren. Het zou goed zijn om ook te kijken naar puppies en kittens of juist naar huisdieren op leeftijd. En de studies zijn over het algemeen gedaan in het lab. Toch verwacht Knight dat de resultaten goed te vertalen zijn naar huisdieren die thuis in de keuken hun bakje leegslobberen. Als ze niet te kieskeurig zijn tenminste.

Bron: Animals

Beeld: Lightspruch/Getty Images