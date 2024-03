Waarom we juist dít weekend Pasen vieren

Het valt elk jaar in de lente, ergens in maart of april, maar verder lijkt er geen touw aan vast te knopen. Wie of wat bepaalt eigenlijk wanneer het Pasen is?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk verrassend simpel. Pasen valt (let op) op de eerste zondag na de eerste volle maan die op of na het begin van de lente valt. Hierbij wordt niet de astronomische volle maan, maar de gemiddelde berekening van de ‘kerkelijke’ paasvollemaan aangehouden. De kerk rekent namelijk net iets anders dan sterrenkundigen. Voor de bepaling van de lente is de standaarddatum 21 maart gekozen.

Pasen valt altijd tussen 22 maart en 25 april

Dit betekent dat Pasen altijd tussen 22 maart en 25 april valt. Als het namelijk op zaterdag 21 maart volle maan is, dan kunnen we op zondag 22 maart meteen eitjes gaan zoeken. Is het echter op 20 maart al volle maan, dan is het dus weer 29 dagen (tot 18 april) wachten tot de eerste volle maan in de lente. Stel dat het die 18 april net een zondag is, dan duurt het dus tot zondag 25 april tot de paasbrunch kan worden verorberd.

Deze regels voor het berekenen van de paasdatum werden al in 325 op het Concilie van Nicea vastgesteld. De Juliaanse kalender was hiervoor echter niet zo geschikt; pas bij de invoering van de Gregoriaanse kalender werd de berekening echt bruikbaar.

Paasdatum bepaalt ook datum van Hemelvaart en Pinksteren

Alle andere feestdagen in dit jaargetijde zijn gekoppeld aan de paasdatum, en veranderen dus vrolijk mee. Zo valt Aswoensdag altijd 46 dagen voor Pasen, Hemelvaartsdag 39 dagen na eerste paasdag, en Pinksteren op de zevende zondag na eerste paasdag.

Voor de geïnteresseerden staat hier een wiskundig algoritme waarmee de paasdatum voor een willekeurig jaar kan worden berekend.