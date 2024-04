Japanse maanlander gaat maar niet kapot

De eerste Japanse maanlander (SLIM) was niet gebouwd om de ijskoude maannacht te overleven, maar hij heeft er inmiddels al drie doorstaan.

De Japanse maanlander SLIM schreef geschiedenis toen die begin dit jaar een preciesielanding op de maan maakte. Toen twee weken later de ijzige maannacht begon, schakelde de Japanse ruimtevaartorganisatie (JAXA) het apparaat uit. De lander was namelijk niet ontworpen om die barre omstandigheden te overleven. Maar hij heeft inmiddels al drie nachten doorstaan.

Het SLIM-team liet vandaag via X weten dat het na de derde maannacht opnieuw een signaal heeft ontvangen van de lander. Volgens de JAXA werken de belangrijkste functies nog steeds prima. Het ruimtevaartuig stuurde ook een korrelige foto naar de aarde.

De foto die de Japanse maanlander na de derde maannacht naar de aarde stuurde. Beeld: JAXA.

Maannacht is ijskoud

Een dag op de maan duurt ongeveer 29,5 aardse dagen. Het is dus twee aardse weken licht op de maan, gevolgd door twee weken nacht. Tijdens de nacht daalt de temperatuur volgens de NASA tot -133 graden Celsius. Overdag is het juist bloedheet, tot wel 121 graden Celsius.

Het voornaamste doel van de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) was om de Japanse preciesielandingstechniek te testen. Die bleek succesvol. SLIM landde op slechts 55 meter afstand van de geplande plek. Normaal gesproken landen maanlanders op kilometers afstand daarvan.

Verder moest het ruimtevaartuig een paar kiekjes schieten en geologische data verzamelen. Hij was niet ontworpen om vrieskou te doorstaan, de JAXA ging ervan uit dat de eerste maannacht het einde zou zijn van SLIM. Toch is hij nu al voor de derde keer ontwaakt.

Hoewel de belangrijkste onderdelen nog prima functioneren, zullen die naar verwachting door de grote temperatuurschommelingen op de maan binnenkort kapotgaan. De JAXA zei de aftakeling nauwlettend te volgen.

Omgevallen

SLIM maakte op 19 januari een zachte landing. Daarmee werd Japan het vijfde land dat dat gelukt is. De Verenigde Staten, Rusland (Sovjet-Unie), China en India gingen Japan voor.

Maar kort daarna kwam het ruimtevaartuig in de problemen. Het was omgevallen en de zonnepanelen konden daardoor geen zonnestralen opvangen. SLIM zat zonder stroom en moest worden uitgeschakeld. Toen de zon uiteindelijk ver genoeg was gedraaid, vielen er toch zonnestralen op de panelen en kon de JAXA de lander weer tot leven wekken.

Bronnen: JAXA, Phys.org

Beeld: JAXA