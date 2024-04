KIJK tipt: Gotham City van LEGO

Misschien droom jij er als bewonderaar van Batman al langer over om met 4210 plastic steentjes de skyline van zijn woonplaats Gotham City na te bouwen. Bij voorkeur een versie gebaseerd op Batman: The Animated Series, natuurlijk. En het liefst in een driedimensionale vorm, van ongeveer 42 bij 76 bij 6 centimeter. Nou, dan is dít jouw moment. In 2024 bestaat Batman namelijk 85 jaar… en wordt de LEGO DC Batman Gotham City Skyline-set geïntroduceerd.

