Picture Perfect: knapperige kaaiman

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de klauwen van een jaguar in een kaaiman.

Een joekel van een roofdier dat een andere gevaarlijke gigant verorbert, je zult het niet vaak van dichtbij meemaken. Dat wíl je waarschijnlijk ook niet. Voor fotograaf Ian Ford bleek niets te gek tijdens zijn rondreis in de veelbelovende natuur van Brazilië.

Aan de oever van de São Lourenço-rivier stond hij oog in oog met een hongerige jaguar, die zijn tanden en klauwen vastzette in een kaaiman. De Engelsman noemde de foto van dit unieke moment ‘Caiman Crunch’ en werd door de jury van de Sony World Photographer Awards in de categorie Natural World & Wildlife beloond met goud.

Lees ook:

Krachtige kaken

In de regenwouden van Zuid-Amerika leven jaguars voornamelijk van reptielen en landzoogdieren. Op de plekken waar rivierdieren in overvloed zijn, brengen bijvoorbeeld kaaimannen ook veel tijd op het land door. En hoewel weinig dieren het erop wagen een kaaiman – die wel vier meter lang kan worden – aan te vallen, kent de jaguar hier geen angst, ook niet als zijn prooi zich nog wel in het water begeeft. Jarenlange evolutie heeft deze katachtige een gruwelijk krachtige kaak gegeven, waarmee hij het kan waarmaken om zo’n knapperige kaaiman te verslinden.

Bronnen: Sony World Photography Awards , NewAtlas