Is het nou ‘de matras’ of ‘het matras’?

In verreweg de meeste gevallen zijn Nederlands-sprekers het erover eens of ‘de’ of ‘het’ bij een woord hoort. Maar bij ‘matras’ hoor je allebei: sommige mensen hebben een voorkeur voor ‘de’, anderen voor ‘het’.

De oorzaak van deze tweeslachtigheid is een botsing tussen geschiedenis en regelmaat. ‘Matras’ hebben we in de veertiende eeuw ontleend aan het Oudfrans. In die taal was ‘materas’ een mannelijk woord, en dat hebben we in het Nederlands toen zo overgenomen. ‘De matras’ is dan ook de oudste optie.

In de loop van de tijd zijn wij Nederlanders begonnen ‘het matras’ te zeggen. Dat is een onbewuste aanpassing die mensen doen om hun taal regelmatiger te maken. Je ziet het bij veel andere Franse leenwoorden die op -as eindigen: denk aan moeras, kompas, harnas en terras. Deze woorden hebben die transformatie voltooid: ze zijn ook als de-woord geleend uit het Oudfrans, maar langzamerhand veranderd in een het-woord om netjes in het rijtje te passen. ‘Matras’ is op dat pad blijven hangen. Of worden we het er ooit nog over eens?

