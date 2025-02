Dragen zonnepanelen bij aan de opwarming van de aarde?

Zonnepanelen vangen een hoop zonlicht op. Een deel daarvan wordt omgezet in elektriciteit, maar het gros gaat verloren in de vorm van warmte. Draagt die warmte bij aan de opwarming van de aarde? Dat vraagt Bram Geurts zich af.

Allereerst hangt dat ervan af waar je de panelen plaatst. Een donker dak absorbeert meer zonlicht en straalt daardoor ook meer warmte uit dan een licht dak, dat de meeste stralen terug naar de ruimte kaatst en zelf dus koel blijft. Een zonnepaneel zit daar tussenin: het straalt minder warmte uit dan een donker dak, maar meer dan een licht dak. Doordat de meeste daken relatief donker zijn, zal het plaatsen van een zonnepaneel op een huis er meestal voor zorgen dat er netto minder warmte wordt opgenomen en zal de omgeving wat afkoelen.

Zand straalt daarentegen weinig warmte uit. Als je een heleboel zonnepanelen in de woestijn neerzet, zal de omgeving daar dus warmer worden. In 2020 rekenden wetenschappers uit dat als je 20 procent van de Sahara bedekt met zonnepanelen, de temperatuur in de woestijn met 1,5 graden zal toenemen. Wereldwijd zal het daardoor gemiddeld zo’n 0,16 graden warmer worden.

Over het algemeen een verkoelend effect

Daarnaast spelen allerlei indirecte effecten een rol bij de vraag of zonnepanelen bijdragen aan de opwarming van de aarde. Als zonnepanelen je dak koeler maken, zet je misschien vaker de verwarming aan. Of je gebruikt juist minder vaak de airco.

Verder is cruciaal welke energiebron je door zonnepanelen vervangt. Als dat een fossiele brandstof is, ga je de aardopwarming sowieso tegen. Aangezien we momenteel nog enorm leunen op fossiele brandstoffen, heeft een overstap op zonnepanelen in het algemeen een verkoelend effect op de aarde.

