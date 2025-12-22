Hoe komt het dat zink antibacterieel werkt?

Wie kent het niet: het populaire potje Sudocrem? Onmisbaar voor jonge ouders in de strijd tegen luieruitslag bij hun baby’s, maar ook te gebruiken bij schaafwonden, huidirritaties en jeugdpuistjes.

Het antibacteriële effect van de zalf is te danken aan zinkoxide (ZnO). Dat werkt op twee manieren: het kan onder invloed van vocht of licht zuurstofradicalen vormen die de membranen van bacteriële cellen beschadigen. Ook kan het in contact met de huid zink-ionen (Zn2+) afgeven die de stofwisseling van bacteriën verstoren, waardoor ze afsterven.

Daarnaast kan zinkzalf de genezing van een wond ondersteunen door lokaal de zinkconcentratie te verhogen, wat bijdraagt aan celgroei en weefselherstel. Bovendien vormt de zalf een beschermende laag die de wond afdekt en zo infecties helpt voorkomen. Zinkzalf pakt dus niet alleen bacteriën aan, maar ondersteunt ook het herstel van de huid.

Zilver en koper

Zink is niet het enige metaal met een antibacteriële werking. Ook zilver en koper worden soms toegepast omdat ze de celstructuur of stofwisseling van bacteriën verstoren. Zilver wordt bijvoorbeeld verwerkt in medische verbanden, wondbedekkingen en medische inlegzolen om infecties te voorkomen. Het edelmetaal is echter te duur voor dagelijks gebruik, vooral in de hoeveelheden die nodig zouden zijn voor consumentenproducten.

Koper heeft eveneens een antibacterieel effect, maar kan in hoge concentraties schadelijk zijn voor onze eigen cellen, waardoor het minder geschikt is voor huidproducten. Toch wordt koper wel toegepast in medische oppervlakken, zoals in ziekenhuizen. Uit een Franse studie bij vijf zorginstellingen blijkt dat koperen trapleuningen en deurklinken zelfs na drie jaar nog steeds minder bacteriën bevatten dan trapleuningen en deurklinken van gangbare materialen zoals roestvast staal en kunststof.

Tekst: Judith Neimeijer