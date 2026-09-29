Hoe kunnen slangen maandenlang leven zonder eten?

Slangen zijn indrukwekkende roofdieren. Zo zijn er soorten die een heel hert of zelfs een krokodil naar binnen kunnen werken. Minstens net zo indrukwekkend is dat veel slangen in staat zijn om maanden of soms zelfs meer dan een jaar niets te eten. Hoe doen ze dat?

Toen wetenschappers onlangs het DNA van 32 verschillende slangensoorten analyseerden, viel het hen op dat ze allemaal het gen voor het hormoon ghreline missen, of dat het gen niet functioneert. Ghreline staat ook wel bekend als het ‘hongerhormoon’. Het signaleert namelijk wanneer het tijd is om te eten en veroorzaakt een hongerig gevoel.

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Geen hongergevoel

Het gebrek aan het hongerhormoon past bij de levensstijl van slangen. Veel (maar niet alle) slangen zijn passieve jagers; ze gaan niet zelf op zoek naar een prooi. In plaats daarvan verstoppen ze zich en wachten ze geduldig tot er een prooi langskomt. Wanneer dat eindelijk gebeurt, slaan ze vanuit hun schuilplaats razendsnel toe. Hun geduld wordt flink op de proef gesteld, want soms moeten ze maandenlang wachten op een maaltijd. Een hormoon dat constant een hongergevoel produceert, is dan uiteraard niet fijn.

Volgens de onderzoekers heeft het verlies van ghreline nog een belangrijk voordeel voor slangen. In de meeste dieren die al een tijdje niks gegeten hebben, geeft ghreline het lichaam de opdracht om energie vrij te maken door vet te verbranden. Maar voor slangen is dat niet handig. Als ze lang moeten wachten op een prooi, verlagen ze hun stofwisseling drastisch. Hierdoor hebben ze weinig energie nodig, veel minder dan ghreline zou doen vrijmaken. Zonder ghreline kunnen ze dus veel zuiniger omgaan met hun vetreserves.

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Beeld: Nigel Killeen/Getty Images