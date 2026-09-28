Picture Perfect: tragisch mooi

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een tragisch mooi tafereel.

De natuur kan hartstikke mooi zijn, maar ook wreed. En soms allebei tegelijk. Deze foto is geschoten door Rafael Fernandez Caballero, een van de finalisten in de categorie Wildlife van de Ocean Photographer of the Year-wedstrijd 2026. (De wedstrijd is gepresenteerd door Oceanographic Magazine en Blancpain, en alle winnaars vind je hier.)

Het beeld toont de nasleep van de succesvolle jacht van een groep orka’s. De groep wist een bultrugkalf van zijn moeder te scheiden en hem vervolgens te overmeesteren en doden. Wat je niet op de foto ziet, is dat na de jacht ook andere aaseters – waaronder zijdehaaien – op de resten van het kalf afkwamen. De een zijn dood, is voor veel anderen het brood.

Deze SHOT stond ook in KIJK editie 10 van 2026.