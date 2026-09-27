KIJK op de wereld: Koe-Pong

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: koeien of het spelletje Pong?

Op het eerste gezicht denk je misschien: hé, wat een bijzondere versie van de oer-computergame Pong. Als je wat beter kijkt, zie je onderin het beeld gefriemel. Dat zijn geen mieren, maar koeien. En de witte strepen zijn geen batjes waarmee je een vierkant balletje over het beeldscherm mept, maar open stallen waar de dieren worden gevoerd en ze een tijdje in de schaduw kunnen uitbuiken.

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Deze corrals maken deel uit van Beef Northwest, een bedrijf met vier vestigingen in de Amerikaanse staten Oregon en Washington. Er worden bij elkaar 95.000 runderen vetgemest. Alleen al op deze farm bij het plaatsje Boardman in Oregon lopen op elk moment van het jaar een kleine 35.000 vleeskoeien rond. Dat zijn dus een heleboel T-bone steaks, tenderloins en short ribs…

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Beeld: Google Earth